Українська
$ 27,48
32,55
  1. Новости в регионах
  2. Новости Донбасса

Перемирие на Донбассе: военные рассказали о ситуации на фронте

22 августа, 07:30

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Украинские военные продолжают соблюдать режим тишины

На Донбассе за минувшие сутки, 21 августа, обстрелов с стороны боевиков не зафиксировали. Режим тишины продолжают соблюдать и украинские защитники.

Реклама

"21 августа обстрелов и других нарушений достигнутых договоренностей со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано не было. Режим тишины сохранялся на всех участках ответственности наших подразделений", – рассказали в пресс-центре ООС.

В ООС отметили, что боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было. Также тишина на Донбассе сохранялась и с начала текущих суток, 22 августа.

Ранее мы писали, что России не нужно перемирие на Донбассе: эксперт рассказала о новой уловке Кремля.

В тренде
Товарища застрелил свой же снайпер: боевик рассказал, как шел сдаваться ВСУ (видео)

Также недавно президент Владимир Зеленский отметил, что украинские воины в любой момент готовы ответить врагу. По словам главы государства, ситуацию на фронте удалось немного стабилизировать и с начала перемирия нет потерь на передовой.

Реклама

Также мы сообщали, что оккупантам на Донбассе отправили тысячи приглашений на концерт покойного Кобзона.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Донбасс ВСУ боевики перемирие ООС
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Кравчук рассказал о новом ультиматуме Кремля в ТКГ
Кравчук рассказал о новом ультиматуме Кремля в ТКГПолитика
Россия загнала ситуацию в тупик: в ТКГ назвали цель нового требования Москвы
Россия загнала ситуацию в тупик: в ТКГ назвали цель нового требования МосквыПолитика
В Кремле подтвердили место переговоров в
В Кремле подтвердили место переговоров в "нормандском формате", но не знают датыПолитика
Есть две принципиальные вещи: в
Есть две принципиальные вещи: в "Слуге народа" ответили на новые требования РоссииПолитика
"Ермак и Козак – это еще интереснее": в ТКГ назвали дату "нормандской встречи"Политика
Сутки на Донбассе: боевики снова провоцируют ВСУ
Сутки на Донбассе: боевики снова провоцируют ВСУДонбасс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять