Перемирие на Донбассе: военные рассказали о ситуации на фронте

На Донбассе за минувшие сутки, 21 августа, обстрелов с стороны боевиков не зафиксировали. Режим тишины продолжают соблюдать и украинские защитники.

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"21 августа обстрелов и других нарушений достигнутых договоренностей со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано не было. Режим тишины сохранялся на всех участках ответственности наших подразделений", – рассказали в пресс-центре ООС.

В ООС отметили, что боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было. Также тишина на Донбассе сохранялась и с начала текущих суток, 22 августа.

Ранее мы писали, что России не нужно перемирие на Донбассе: эксперт рассказала о новой уловке Кремля.

Также недавно президент Владимир Зеленский отметил, что украинские воины в любой момент готовы ответить врагу. По словам главы государства, ситуацию на фронте удалось немного стабилизировать и с начала перемирия нет потерь на передовой.

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Также мы сообщали, что оккупантам на Донбассе отправили тысячи приглашений на концерт покойного Кобзона.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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