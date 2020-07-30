Перемирие? Нет, не слышали: боевики снова атаковали ВСУ

Оккупанты продолжают срывать перемирие. Вчерашним обстрелом на Донбассе боевики не ограничились и сегодня еще дважды атаковали позиции украинской армии.

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Об этом сообщает Минобороны Украины.

С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, российскими оккупационными войсками совершено два обстрела на Луганском направлении.

"В частности, вблизи Новотошковского противник применил подствольный гранатомет и стрелковое оружие. Также неподалеку Орехово оккупанты задействовали стрелковое вооружение", – говорится в сообщении.

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В то же время украинское командование снова ссылается на то, что это был несистемный и провокационный характер вражеских обстрелов, не нес угрозы жизни и здоровью нашим защитникам, поэтому бойцы ВСУ огонь в ответ не открывали. Боевых потерь нет.

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Напомним, режим полного прекращения огня начал действовать с 27 июля. Главари "ДНР" и "ЛНР" якобы даже приказали своим бандформированиям не стрелять. Однако уже через полчаса враг совершил два обстрела позиций украинской армии. На следующий день противник снова стрелял. В ОБСЕ и вовсе насчитали в первый день перемирия 111 нарушений режима прекращения огня – 21 взрыв и 90 очередей и выстрелов из стрелкового оружия. Все эти нарушения прекращения огня были зафиксированы между 09:45 и 11:35 27 июля. Читайте подробнее об условиях нового перемирия.

В то же время военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказывал в комментарии сайту "Сегодня", что у ВСУ богатый опыт "перемирий" с боевиками, и военные знают, как отвечать на обострение ситуации на фронте.

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