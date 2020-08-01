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Перемирие под звуки выстрелов: ВСУ сообщили о новых провокациях боевиков

1 августа, 07:29

Денис Беспалов Денис Беспалов

Украинские военные ответный огонь не открывали

На Донбассе боевики продолжают нарушать режим прекращения огня. За прошедшие сутки, 31 июля, вооруженные формированиями Российской Федерации 4 раза открывали огонь. Об этом в Facebook сообщает пресс-штаб Операции объединенных сил.

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"Вражеские провокации из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия отмечены в районе населенных пунктов Водяное, Южное и Луганское", – говорится в сообщении.

Как отмечается, одиночные неприцельные обстрелы не несли угрозы жизни и здоровью, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали.

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"Подразделения Объединенных сил придерживались условий прекращения огня и находились наготове к адекватному реагированию на возможные опасные действия противника", – сообщают в ООС.

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Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

"С начала текущих суток на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ не зафиксировано", – говорится в сообщении.

Напомним, с полуночи 27 июля на Донбассе действует новое перемирие, которое боевики каждый день нарушают.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс боевики перемирие ООС

Источник: Сегодня

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