"Перемирия уже просто нет": Кравчук резко высказался о действиях России на Донбассе

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук считает, что России на Донбассе ведет себя все более дерзко и уже практически действует в открытую. По его словам, невозможно продолжать делать вид, что перемирие работает.

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Об этом он заявил в комментарии изданию "Гордон".

"Перемирия уже просто нет. Мы не можем дальше делать вид, что оно есть. Надо говорить правду, белое называть белым, а черное – черным. Россияне начинают действовать дерзко, открыто, не пряча свои намерения", – заявил глава ТКГ.

Он добавил, что Украина должна быть готовы к любым непредсказуемым действиям со стороны агрессора.

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"В ОРДЛО находятся российские наемники, командиры и российское оружие. Мы не знаем, когда оно может быть задействовано, но должны быть ко всему готовы и относиться внимательно ко всему, что происходит. В первую очередь думать об Украине", – подчеркнул Кравчук.

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Напомним, ранее Леонид Кравчук заявил, что на действия российских боевиков нужно отвечать зеркально – на каждый выстрел отвечать выстрелом.

Мы также сообщали, что в последние дни ситуация на передовой на Донбассе все больше обостряется – боевики палят по украинским позициям из запрещенного вооружения, активно работают снайперы оккупантов.

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