Українська
$ 27,64
33,44
  1. Новости в регионах
  2. Новости Донбасса

"Перемирия уже просто нет": Кравчук резко высказался о действиях России на Донбассе

10 февраля, 02:38

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Глава ТКГ заявил, что россияне действуют дерзко и открыто

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук считает, что России на Донбассе ведет себя все более дерзко и уже практически действует в открытую. По его словам, невозможно продолжать делать вид, что перемирие работает.

Реклама

Об этом он заявил в комментарии изданию "Гордон".

"Перемирия уже просто нет. Мы не можем дальше делать вид, что оно есть. Надо говорить правду, белое называть белым, а черное – черным. Россияне начинают действовать дерзко, открыто, не пряча свои намерения", – заявил глава ТКГ.

Он добавил, что Украина должна быть готовы к любым непредсказуемым действиям со стороны агрессора.

В тренде
В Черновцах в торговом центре произошел взрыв (фото)

"В ОРДЛО находятся российские наемники, командиры и российское оружие. Мы не знаем, когда оно может быть задействовано, но должны быть ко всему готовы и относиться внимательно ко всему, что происходит. В первую очередь думать об Украине", – подчеркнул Кравчук.

Реклама

Напомним, ранее Леонид Кравчук заявил, что на действия российских боевиков нужно отвечать зеркально – на каждый выстрел отвечать выстрелом.

Мы также сообщали, что в последние дни ситуация на передовой на Донбассе все больше обостряется – боевики палят по украинским позициям из запрещенного вооружения, активно работают снайперы оккупантов.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия Донбасс перемирие леонид кравчук ОРДЛО
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Украину ждут температурные качели от -15 до +13: синоптик уточнила прогноз
Украину ждут температурные качели от -15 до +13: синоптик уточнила прогнозУкраина
"Ночной хищник": почему боевики боятся уникальную украинскую снайперку (видео)Украина
Как не стать добычей вражеского снайпера: ВСУ на Донбассе применили уникальную систему
Как не стать добычей вражеского снайпера: ВСУ на Донбассе применили уникальную системуУкраина
ВСУ со стрельбой остановили прорыв через блокпост: что произошло
ВСУ со стрельбой остановили прорыв через блокпост: что произошлоДонбасс
Гражданство РФ и бизнес в ОРДЛО: эксперты рассказали, как Тарас Козак мог попасть под санкции
Гражданство РФ и бизнес в ОРДЛО: эксперты рассказали, как Тарас Козак мог попасть под санкцииВласть
Силой затянул в дом: в Мариуполе парень надругался над подростком
Силой затянул в дом: в Мариуполе парень надругался над подросткомДонбасс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять