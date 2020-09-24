Перенес более 30 операций: умер пострадавший на Донбассе боец ВСУ (фото)

Мужчина более трех месяцев боролся за жизнь

Раненый на Донбассе боец ВСУ Константин Оверко скончался в больнице.

Реклама

Об этом сообщили в 503-м отдельном батальоне морской пехоты в Facebook. Отмечается, что Оверко перенес более 30 сложных операций, он боролся за жизнь более трех месяцев.

"20.06.2020 его тяжело ранил мокшанских снайпер. Ночью 24 сентября Костя умер в больнице. Барсуки приносят соболезнования близким погибшего. Брат, мы отомстим! R.I.P.", — говорится в сообщении.

В тренде В Винницкой области подрались кандидаты в депутаты: пострадавший получил серьезные травмы

Напомним, вчера, 23 сентября, в районе населенного пункта Пески двое военнослужащих подорвались на неизвестном взрывном устройстве. Они получили осколочные ранения. На место происшествия прибыли руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка.

Реклама

Кроме того, мы писали, что на Донбассе в результате подрыва автомобиля погиб военнослужащий Руслан Михайлович Волков. Погибшему парню было всего 20 лет. В штабе ООС рассказали подробности ЧП – в районе населенного пункта Новгородское (в нескольких километрах к западу от оккупированной боевиками "ДНР" Горловки) подорвалась автомобильная разливочная станция АРС-14.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама