Українська
$ 28,19
32,96
  1. Новости в регионах
  2. Новости Донбасса

Перенес более 30 операций: умер пострадавший на Донбассе боец ВСУ (фото)

24 сентября, 13:18

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Мужчина более трех месяцев боролся за жизнь

Раненый на Донбассе боец ВСУ Константин Оверко скончался в больнице.

Реклама

Об этом сообщили в 503-м отдельном батальоне морской пехоты в Facebook. Отмечается, что Оверко перенес более 30 сложных операций, он боролся за жизнь более трех месяцев.

"20.06.2020 его тяжело ранил мокшанских снайпер. Ночью 24 сентября Костя умер в больнице. Барсуки приносят соболезнования близким погибшего. Брат, мы отомстим! R.I.P.", — говорится в сообщении.

В тренде
В Винницкой области подрались кандидаты в депутаты: пострадавший получил серьезные травмы

Напомним, вчера, 23 сентября, в районе населенного пункта Пески двое военнослужащих подорвались на неизвестном взрывном устройстве. Они получили осколочные ранения. На место происшествия прибыли руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка.

Реклама

Кроме того, мы писали, что на Донбассе в результате подрыва автомобиля погиб военнослужащий Руслан Михайлович Волков. Погибшему парню было всего 20 лет. В штабе ООС рассказали подробности ЧП – в районе населенного пункта Новгородское (в нескольких километрах к западу от оккупированной боевиками "ДНР" Горловки) подорвалась автомобильная разливочная станция АРС-14.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Донбасс умер военнослужащие
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Макрон заявил о сдвигах на переговорах
Макрон заявил о сдвигах на переговорах "Нормандской четверки" по ДонбассуПолитика
Кравчук заставил Грызлова извиниться за слова об
Кравчук заставил Грызлова извиниться за слова об "отдельном" Донбассе – СМИПолитика
В
В "Слуге народа" ответили на заявление Москвы о саммите "Нормандской четверки"Политика
Россия обнаружила в
Россия обнаружила в "Л/ДНР" большое количество "мертвых душ"Донбасс
Коронавирус в ВСУ: сколько военных заразились за сутки
Коронавирус в ВСУ: сколько военных заразились за суткиДонбасс
В ЕС выступили с заявлением по Донбассу и обратились к России
В ЕС выступили с заявлением по Донбассу и обратились к РоссииПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять