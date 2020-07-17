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Переполненный пляж и грязная вода: что происходит на единственном курорте в "ДНР" (фото, видео)

17 июля, 11:49

Руслан Ровик Руслан Ровик

В Сети рассказали о беспределе оккупантов на блокпостах

На единственном курорте на оккупированной территории Донбасса, поселке Седово на берегу Азовского моря, пляжи переполнены людьми.

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Как сообщил в своем Twitter пользователь под ником "Донецкий гражданин", отдыхающие массово отправились к морю после того, как боевики заявили о возможности свободного проезда.

"Седово: дали разрешение на свободный проезд, и сразу людей тьма. Температура 27, вода теплая", – написал он.

На фото, сделанных у моря, можно увидеть, что отдыхающие плотно расположились на пляже.

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Кроме того, было опубликовано видео, сделанное в Седово, на котором показали заполненные пляжи, торговцев продуктами и сувенирами, а также летними аттракционами.

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При этом вода в море – мутная и грязная, но желающих искупаться не останавливало даже это.

Видео: YouTube-канал / Стиг Барди

Позже в Сети появилось сообщение о том, что у оккупантов "настроение изменилось, как погода", и они отказывались пропускать людей через блокпост.

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Напомним, ранее мы писали о том, где украинцы могут провести отпуск в 2020 году и сколько это будет стоить.

Кроме того, туроператор "Kraina UA" рассказал, что в целом этот год станет годом открытия маленьких городов. Специалисты отметили, что очень перспективны для туризма Винницкая область и Каменец-Подольский. А вот в большие города будут ездить реже.

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Донбасс пляжи Азовское море курорт отдыхающие седово

Источник: Сегодня

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