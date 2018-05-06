Переселенка с Донбасса отстояла в суде право на получение пенсии

Это решение суда образцовое, то есть теперь для остальных судов оно будет руководством, как действовать в подобных случаях

Отстояла в суде право на получение пенсии переселенка из Донецка. Выплат ее лишили из-за того, что проверяющие не застали по адресу регистрации на подконтрольной Украине территории. На днях Верховный Суд принял образцовое решение – право на получение пенсии женщине вернули. Теперь с этим должны считаться все суды, рассматривающие подобные иски.

Гонимые войной на Донбассе люди, чтобы спастись, вынужденно покинули свои жилища. Здесь, на подконтрольной Украине территории, зарегистрировавшись по новому адресу, получили все права, в том числе и на пенсию, но появилось и новое обязательство – нельзя надолго отлучаться с указанного места регистрации. Наталья – одна из тех, кто не смог подтвердить, что проживает на новом месте постоянно, и выплачивать пенсию ей прекратили.

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Лишили пенсии и Лидию Мельникову. Она выехала с неподконтрольной територии и зарегистрировалась в спокойном Бахмуте. Но очередная проверка дома ее не застала. Были претензии и со стороны Службы безопасности, мол, уехала на неподконтрольную территорию. Из-за этого с 2017 года пенсию выплачивать перестали.

Лидия Мельникова с таким решением не согласилась и обратилась в суд. Суд стал на сторону пенсионерки.

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Ограничивать выплату пенсий нельзя – посчитал Верховный Суд – деньги пенсионерке следует вернуть и продолжать выплачивать надлежащее.

Это решение суда образцовое, то есть теперь для остальных судов оно будет руководством, как действовать в подобных случаях. Адвокаты Лидии Мельниковой говорят: только Донецком суде сейчас на рассмотрении 200 подобных исков.

Деньги пенсионерке, выигравшей суд, должны выплатить в течение месяца.

Напомним, с 1 апреля пенсии работающих пенсионеров будут рассчитываться по-новому.