Переворот в "ДНР" и выборы на оккупированном Донбассе: эксперт назвал причину спешки России

Россия может избежать нового ужесточения санкций из-за организации и проведения псевдовыборов на оккупированной территории, а также из-за назначения новых главарей в неконтролируемых Украиной регионах Донбасса, поскольку на сегодняшний день мировое сообщество будет в первую очередь обсуждать введение мер воздействий против РФ из-за дела об отравлении Скрипалей, чем ситуацию с "выборами".

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

"Будет, конечно, острая критика со стороны Европейского союза и США, будет непризнание любых нелегитимных избирательных процессов с непризнанием местных руководителей на оккупированных территориях. Но, возможно, это приведет к ужесточению санкций против так называемой местной новой власти, которую могут "избрать" в "ДНР", и связанных с ней лиц. В этом случае персональные санкции против них могут быть. А вот прямых мер воздействия в отношении России, – еще посмотрим. Хотя, не думаю, что их введут", – сказал он.

По словам эксперта, объявленные "выборы" и так называемый "избирательный процесс" – имитация и показуха демократических процедур. Демонстрация того, что из России никаких кураторов не назначают, а представительство населения осуществляют якобы местные деятели, которых избрали.

"Однако это все является имитацией демократического процесса, потому что, опять же таки, "выборы", которые происходили в т.н. "ДНР", показали, что их нельзя назвать демократическими, так как там не было ни наблюдателей, были бюллетени, напечатанные непонятно где, зафиксировано множество массовых нарушений", – напомнил Мусиенко.

Но в то же время, как акцентировал руководитель Центра военно-правовых исследований, от простых людей и большинства местного населения практически ничего не зависит на оккупированной территории, потому что все окончательные решения принимаются именно в Кремле.

"Россия хочет продемонстрировать, что за кадровыми перестановками и назначением выборов стоит не она, и что РФ никак не влияет непосредственно на временно оккупированные территории, а якобы так хотят люди, которые для себя "избрали" такое руководство. Хотя, повторюсь, выбор будет навязан", – сказал эксперт.

По его словам, Россия также стремится посредством проведения псевдовыборов в Донецкой области протолкнуть идею о предоставлении особого статуса для оккупированных территорий.

В то же время, он допускает, что на сегодняшний день мировое сообщество будет в первую очередь обсуждать введение санкций против России из-за дела об отравлении Скрипалей, чем про ситуацию с "выборами".

Ранее сообщалось, что так называемый "Народный совет ДНР" назначил Дениса Пушилина временно исполняющим обязанности главы "ДНР" вместо Дмитрия Трапезникова. Также этим нелегитимным органом была назначена дата псевдовыборов в "ДНР". Голосование назначено на 11 ноября 2018 года.

В свою очередь в комментарии сайту "Сегодня" координатор группы "Информационное сопротивление" Юрий Карин рассказывал, что к кадровому перевороту в "ДНР" и назначением псевдовыборов может стоять помощник Путина Владислав Сурков.

Ранее сообщалось, что тем временем в ОРДО боевики создали "оперативный штаб МГБ ДНР" для расследования смерти своего главаря Александра Захарченко и начали выбивать "признания" у задержанных.

Подробнее о последствиях покушения на Захарченко читайте на сайте "Сегодня" в материале "Ликвидация Захарченко в Донецке: все подробности".