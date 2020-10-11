"Хочу, чтоб мама пришла домой": дети Донбасса не могут забыть потери близких

Самого родного человека восьмилетней Ани Овчаренко забрал обстрел в Мариуполе в 2015 году

Акробатические упражнения, гимнастика и танцы – самые большие увлечения восьмилетней Ани Овчаренко из Мариуполя. Всеми своими достижениями, впечатлениями и проблемами девочка делится с бабушкой.

"Когда мне плакать хочется, я сразу к бабушке подхожу, она меня обнимает, целует, и сразу слезы пропадают", – рассказывает маленькая жительница Мариуполя Аня Овчаренко.

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Бабушка воспитывает Аню с четырех лет. Жизнь мамы девочки забрал обстрел Мариуполя в январе 2015 года.

"Вызвали скорую, но скорая ее не взяла. Сказали, что она уже мертвая. Осколки попали в легкие", – с горечью вспоминает бабушка Ани Валентина Кунина.

Женщина погибла на глазах у четырехлетней дочери. С ранениями, закрытой черепно-мозговой травмой и многочисленными ушибами четырехлетнюю девочку доставили в больницу. То, что зрение ребенка осталось невредимым, бабушка считает чудом.

"У нее была большая мышка, она держала перед собой, она ее спасла. Эта мышка, игрушка, была большая и вся в крови была, ужасная. Аня потом все время с ней спала", – рассказывает бабушка.

Повышенная тревожность и приступы головной боли – таковы последствия трагедии, которую пережил ребенок. Справиться с этими проблемами без помощи специалистов семье не удавалось. В рамках проекта Фонда Рината Ахметова "Реабилитация раненых детей" девочке в течение трех лет оказывают помощь по индивидуальной программе.

"После всех процедур она чувствует себя как-то лучше, общается. Сейчас она больше общения с людьми получает, а то была как-то замкнутой немного. Сейчас она более общительной стала, после реабилитации Рината Ахметова", – говорит Валентина Кунина.

А вот с потерей родного человека уязвимая детская психика не смирилась до сих пор.

"Говорит: "Бабушка, поехали к маме, я скучаю по ней". Вот одно время начала так плакать, что я не могла ее успокоить. "Хочу, чтоб мама пришла домой". Мы ездим к маме, цветы там кладем", – говорит Валентина Кунина.

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Как помочь внучке совладать с душевной болью, бабушке рассказывает психолог, который знает о травмах войны. Семья оказалась среди семей, которые в этом году принимают участие в онлайн-курсе реабилитации от Фонда Рината Ахметова.

"В этом году проект проходит в условиях карантинных ограничений, в дистанционном формате. Фонд Рината Ахметова – единственная организация, которая системно и масштабно помогает детям, получившим тяжелые ранения на Донбассе", – говорит директор проектов и программ Фонда Рината Ахметова Ирина Блажан.

Профессиональные психологи будут работать с семьями в течение пяти недель.

"Большое спасибо, конечно, Ринату Ахметову. За его доброту. Большое ему спасибо. Многим помогает, конечно, и детям, всем. Большое ему спасибо. Кроме него больше и никто так и не помогает", – говорит бабушка Ани Валентина Кунина.

За четыре года в рамках проекта "Реабилитация раненых детей Донбасса" Фонд провел почти 130 курсов восстановительного лечения и психологической реабилитации для детей с Донбасса.

Ранее мы писали о том, как Фонд Рината Ахметова предотвратил гуманитарную катастрофу на Донбассе.

Также мы рассказывали о том, что Фонд Рината Ахметова, согласно опросам социологов, – самая известная благотворительная организация в Украине.

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