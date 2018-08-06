Первая потеря ВСУ на Донбассе в августе: стали известны подробности о погибшем

Федор Балог родился 10 мая 1973 года, женат, имел троих детей, призван в ряды ВСУ 30 мая 2018 года

Стало известно имя украинского военного, погибшего в результате боевых действий 4 августа на Донбассе. Балог Федор Калманович, сержант, наводчик-оператор, военнослужащий 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ погиб 4 августа 2018 в зоне проведения Операции объединенных сил во время несения боевого дежурства на позиции вблизи населенного пункта Яковлевка.

Военный проживал в с. Парасковия Кегичевского района Харьковской области.

Федор Балог родился 10 мая 1973 года, женат, имел троих детей, призван в ряды ВСУ 30 мая 2018 года.

По данным журналистов, это первая потеря ВСУ в августе.

Ранее сообщалось, что боевики нарвались на "ответку" ВСУ, потеряли девять человек.

Напомним, командующий ООС генерал-лейтенант Сергей Наев в интервью сайту "Сегодня" рассказал, что с началом Операции объединенных сил Россия изменила тактику и поведение на Донбассе. Больше стала пытаться прощупывать слабые места в противовоздушной обороне, а также использовать разведывательно-диверсионные группы.