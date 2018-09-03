Первоклассники Донбасса получили от Фонда Бориса Колесникова рюкзаки и канцелярию

Известные хоккеисты рассказали детям о своих спортивных достижениях, вспомнили школьные годы, раздали автографы и сказали первоклассникам много напутственных слов

Фонд Бориса Колесникова и хоккейный клуб "Донбасс" провели для первоклассников Донецкой области ежегодную социальную акцию, посвященную Дню знаний.

В рамках благотворительной инициативы организации поздравили с началом нового учебного года более 2 300 новоиспеченных школьников региона, вручили им брендированные рюкзаки с альбомами, тетрадями, карандашами и сладостями.

Благотворители и спортсмены побывали на торжественных линейках и открытых уроках в 66 учебных заведениях Донбасса: общеобразовательных школах Константиновки, Дружковки, Ильинского, Покровского и Константиновского районов, детдомах и интернатах Краматорска, Константиновки, Славянска, Алексеево-Дружковки, Святогорска и Николаевки.

Известные хоккеисты – Виктор Захаров, Виталий Лялька, Никита Новиков, Александр Костиков, Юрий Сильницкий, Владислав Луговой, Илья Коренчук, Виталий Кирющенков, Владимир Чердак и другие – во время общения с детьми рассказали о своих спортивных достижениях, вспомнили школьные годы, раздали автографы и сказали первоклассникам много напутственных слов. К поздравлениям звезд спорта присоединился и Президент благотворительного Фонда Борис Колесников.

"Хочу поздравить всех первоклашек с незабываем днем в их жизни, а также их родителей и педагогов! Желаю детям стать настоящими гражданами Украины, любить спорт. Мы видим среди них не только наших болельщиков, но и юных спортсменов, которые придут на смену мастерам. В этом году откроются еще два катка в Донецкой области, будет введен один бесплатный час в неделю для нашей молодежи, чтобы они смогли освоить зимние виды спорта. В добрый путь!", – отметил Борис Колесников.

Учителя и школьники в свою очередь поблагодарили гостей за визит и подарки ко Дню знаний.

"Для наших первоклассников сегодня знаменательный день. Надеюсь, они будут старательно учиться, получат качественные знания, найдут новых друзей. Нам очень приятно, что ребят поздравляют не только учителя и родные. Фонд Бориса Колесникова и хоккеисты из клуба "Донбасс" постарались, чтобы День знаний стал настоящим запоминающимся праздником, с презентами и непринужденным общением. Мы благодарны им за внимание, напутствия и добрые слова в адрес наших детишек", – сказал Вадим Елагин, директор Дружковской общеобразовательной школы №17.

Напомним, с 2014 года Фонд Бориса Колесникова оказывает всестороннюю поддержку школьникам Донецкой области. Ежегодно 1 сентября благотворители вручают детям портфели, канцелярию и сладости. За пять лет организация передала в учебные заведения области более 12 000 рюкзаков с подарками. В День Николая традиционно все школьники Донецкого региона получают шоколадные наборы, для них устраиваются новогодние огоньки и утренники.

С целью вырастить здоровое поколение и воспитать молодую спортивную элиту Украины, Борис Колесников открыл в г. Дружковка крупнейшую спортивную школу с секциями хоккея и фигурного катания. В ней занимаются 1 200 школьников области, которые в будущем достойно представят страну на международной спортивной арене.

Ранее сообщалось, что Борис Колесников анонсировал строительство в Мариуполе двух ледовых арен и пообещал, что в 2018 году может пройти первый в истории города хоккейный матч.

Напомним, что ХК "Донбасс" в сезоне 2017/18 гг. стал чемпионом Украины по хоккею. В финальной серии донецкий клуб обыграл "Кременчук".