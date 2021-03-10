Первый главарь "ДНР" собрался в Госдуму РФ

Бородай недолго был главарем боевиков и еще в 2014-м сбежал в Россию

Бывший т.н. премьер-министр "ДНР" Александр Бородай собрался в Государственную думу России.

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Об этом сообщил в Twitter представитель оккупированных районов Донецкой области в Трехсторонней контактной группе Денис Казанский.

"Создатель и первый главарь "ДНР" станет депутатом Госдумы России. Ну а что, "процветающую республику" построил, теперь можно и в России порядок наводить", – написал он.

Сам же Бородай одному из российских пропагандистских СМИ рассказал, что боевики должны заполнить российскую власть разных уровней – от районной и до федеральной. При этом решение идти на выборы в Госдуму в сентябре 2021 года он принял еще год назад.

"Как глава "Союза добровольцев Донбасса" я считаю, что "добровольцы" заслужили право участвовать в законодательной власти РФ", – сказал террорист.

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Как известно, Бородай не долго был самопровозглашенным "премьер-министром "ДНР". Еще в августе 2014 года он передал эту должность начинающему тогда террористу и будущему главарю "ДНР" Александру Захарченко. А через пару недель после своего ухода сбежал вместе с Гиркиным в Россию.

В 2018 году Бородай подтвердил участие России в захвате части Донбасса, после чего у Путина оправдывались за слова экс-главаря боевиков.

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