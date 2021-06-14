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Пинцетом в шею. В Мариуполе на рынке убили мужчину

14 июня 2021 15:13

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

За содеянное подозреваемому грозит до 15 лет тюрьмы – правоохранители открыли уголовное производство – что известно

В Мариуполе на Центральном рынке во время ссоры между посетителями 53-летний мужчина ударил своего 36-летнего опонента пинцетом в шею. От полученной травмы пострадавший скончался на месте, а злоумышленник сбежал.

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Как рассказали в пресс-службе ГУНП, благодаря свидетельствам очевидцев правоохранителям удалось установить личность подозреваемого в течение двух часов. По месту его жительства также было обнаружено орудие преступления.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Фото: ГУНП

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Фото: ГУНП

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Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления по статье "умышленное убийство". Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Ранее мы сообщали, что под Винницей мужчина забил до смерти пенсионерку и напал с ножом на двух сестер.

Также напомним, в Николаевской области сын задушил отца за отказ переключать канал. Тело погибшего в реке заметил местный рыбак.

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