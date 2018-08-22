"Пионы" для бурятских "трактористов": на Донбассе прошли учения артиллерии большой мощности, видео

Сегодня, 04:15

100-килограммовые снаряды могут накрыть противника даже в глубоком тылу

САУ &quot;Пион&quot; / Фото из открытых источников
САУ "Пион" / Фото из открытых источников

В районе Азовского побережья артиллерийские части, принимающие участие в операции Объединенных сил на Донбассе, провели учения 203мм самоходных орудий 2С7 "Пион", способных "достать" позиции противника даже в глубоком тылу.

Об этом штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.

"Защитники Украины четко соблюдают международные договоренностей, поэтому тяжелое вооружение Объединенных сил отведено. Но в любой момент ради мира на украинской земле артиллерия большого калибра способна поразить наглого врага. И недавние учения этого артиллерийского подразделения в очередной раз подтвердили: "Пионы" могут расцвести где угодно – и в подсолнухах, и на мрачных терриконах, и на побережье Азова", – говорится в сообщении штаба ООС.

Напомним, неделей ранее в ВСУ прошли боевые учения РСЗО "Ураган". Во время полевых тренировок батарея занимала огневые позиции, "отрабатывала" по целям и отходила.

Также ранее было показано видео, как готовят подводный спецназ Объединенных сил. Боевые пловцы проходят курс спецподготовки для действий на воде, в прибрежной зоне и под водой.

Справка. 2С7 "Пион" — советская 203-мм самоходная пушка артиллерии резерва Верховного Главнокомандования. Предназначена для подавления тылов, уничтожения особо важных объектов и средств ядерного нападения в тактической глубине на расстоянии до 47 км. В модернизированном варианте скорострельность "Пиона" достигает 2,5 выстрелов в минуту. Вес осколочно-фугасного снаряда 102-110 кг.

Украинские "Пионы" сведены в 43-й отдельную артбригаду большой мощности, которая подчиняется непосредственно командованию Сухопутных войск ВСУ.

Донбасс, стрельба, учения, маневры, САУ Пион

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