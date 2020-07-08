Планировал теракт: в Луганской области задержали агента ФСБ

В Луганской области контрразведчики Службы безопасности Украины задержали агента ФСБ РФ. Диверсант планировал подорвать цистерны с аммиаком.

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Как рассказали в пресс-службе СБУ, российского агента задержали во время попытки достать из заранее приготовленного тайника два гранатомета РПГ-22 с боеприпасами. Выяснилось, что он прибыл с временно оккупированной территории Донбасса и хотел устроить теракт на одном из объектов критической инфраструктуры Луганской области.

По заданию своих кураторов из российской спецслужбы он должен был подорвать цистерны с аммиаком емкостью 3,5 тонны на территории ОАО "Северодонецкое объединение Азот", что привело бы к экологической катастрофе и гибели людей.

"Задержанный является жителем временно оккупированного города Ровеньки. С 2014 года он участвовал в боевых действиях против сил АТО/ООС. Впоследствии был привлечен представителями ФСБ РФ к негласному сотрудничеству", – добавили в СБУ.

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Задержанному собираются вручить подозрение по статье "диверсия". Кроме того, он уже находился в розыске за совершение преступлений по статьям "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины" и "создание террористической группы или террористической организации, руководство такой группой или участие в ней".

Напомним, СБУ разоблачила масштабную схему по финансированию боевиков на Донбассе.

Также ранее мы писали, что в Киеве поймали сотрудника спецслужб России, который "координировал" работу террористов из "ДНР".

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