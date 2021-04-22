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Планировались диверсии: СБУ на Донбассе разоблачила 10 боевиков

22 апреля, 13:21

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

У одного из участников бандформирований нашли взрывоопасный схрон – боевик замышлял подрывы на Донбассе

После вчерашнего задержания титушек под Харьковом сегодня СБУ провело контрдиверсионные рейды на Донбассе – разоблачены 10 боевиков, организаторы псевдореферендума 2014 года и изъяты противотанковые мины.

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Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, в Волновахском районе Донецкой области правоохранители установили места проживания 10 боевиков т.н. "ДНР". Сейчас силовики проверяют их на причастность к боевым действиям против ВСУ.

Кроме того, в квартире одного из них обнаружен тайник с боеприпасами: четыре противотанковые мины ТМ-62М общим весом 40 кг. В СБУ говорят, что он планировал использовать взрывчатку для совершения диверсий на территории Донбасса.

Также разоблачены двое организаторов так называемого "референдума" 2014 года в Донецкой области.

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Как сообщали новости "Сегодня", на Донбассе засекли скопление "Градов" и танков боевиков. Стоит отметить, что военную технику оккупанты размещают и вблизи жилых домов.

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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СБУ Донбасс боевики

Источник: Сегодня

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