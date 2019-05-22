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Пленение восьми украинских бойцов на Донбассе: СМИ сообщили подробности

22 мая, 15:47

По данным журналистов, бойцы ВСУ ехали для проверки в одно из подразделений и ошиблись с маршрутом


В плен к боевикам на Донбассе попали восемь бойцов 53-й бригады, которые ехали для проверки в одно из подразделений недалеко от Новотроицкого. Об этом со ссылкой на собственные источники в зоне проведения операции Объединенных сил сообщает InfoResist.

"Бойцы ехали на грузовике на сверку оружия в одно из подразделений, по ошибке выехали на украинский блокпост "Новотроицкое" и не подчинились требованиям пограничников. Стражи границы открыли огонь", – говорится в сообщении.

Как сообщил источник, после того как был открыт огонь, "бойцы испугались и на скорости выдвинулись в сторону территории, подконтрольной боевикам, где и были захвачены в плен.

Стоит добавить, что на данный момент комментариев об инциденте от Государственной пограничной службы пока что не было.

Напомним, сутками ранее, 20 мая, боевики на Донбассе устроили 10 обстрелов, был ранен украинский боец .

19 мая боевики и вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня, однако понесли потери .


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Тег пограничники, Донбасс, боевики, плен, Новотроицкое, ООС

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