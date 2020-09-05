Пленный украинец вскрыл себе вены из-за пыток в СИЗО на Донбассе

Боевики избивали Синченко, чтобы тот отказался от адвоката

29-летний украинец Григорий Синченко, который оказался уже третий раз в плену боевиков на Донбассе, вскрыл себе вены в Донецком СИЗО из-за пыток. Об этом сообщила его мать Татьяна Гулевская, передает "Укринформ".

Реклама

"Его зверски избивали, требуя отказаться от нашего адвоката и подписаться под того, которого они хотят. Гриша порезал вены и кровью в камере написал протест против пыток", – сказала Татьяна.

Сейчас Григорий, по словам матери, находится в больнице при СИЗО, в одиночной камере.

Читайте также: Пытал украинских военных: СБУ разоблачила российского "священника"

Впервые Григорий Синченко был задержан в оккупированном Донецке 2 декабря 2016 года. Его обвиняли в партизанской деятельности, незаконном хранении оружия, подрывах вышки мобильного оператора. В декабре 2017-го Синченко вместе с 74 пленниками, которых тогда обменяли, вернулся в Украину, но в октябре 2019-го его снова задержали "спецслужбы ДНР".

В тренде В Умани у шестерых хасидов подтвердили коронавирус

Реклама

Синченко удалось бежать из донецкой тюрьмы в конце мая 2020-го, однако в конце июня он снова был пойман боевиками. Татьяна Гулевская считает, что его сдали боевикам те люди, к которым он обратился за помощью.

Всего прокуратура Луганской области установила около 600 человек, пострадавших от пыток боевиков на Донбассе. Ведомство рассматривает более шести тысяч уголовных преступлений, совершенных незаконными вооруженными формированиями.

Также сообщалось, что недавно СБУ обнаружила в рядах ВСУ боевика из "спецназа ДНР":

Видео: СБУ

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама