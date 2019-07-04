Пляжников в Мариуполе атакуют таинственные насекомые

У одной из жертв странных укусов серьезно распухла нога

Иллюстрация. Фото: Сегодня

Житель Мариуполя оказался в больнице после укуса обычной мухи – пострадавший может даже потерять ногу. Как установили врачи, насекомое занесло в организм инфекцию.

Инцидент произошел на пляже "Песчаном" – это одно из самых популярных мест отдыха в Мариуполе. Именно здесь насекомое укусило местного жителя, когда он заходил в воду. Сейчас он находится в больнице, а медики пытаются спасти ему ногу.

"Укусила на пляже, на песчаниках. Какая-то серая дрянь. Убить я ее успел. Почесал ногу и пошел купаться. Ни температуры ее было, ничего. А ночью как заныло, утром встаю, а у меня распухла нога", – рассказал пострадавший.

Мужчина стал третьим пациентом за последние две недели с похожим диагнозом. Однако врачи успокаивают – ситуация штатная и имеет сезонный характер.

"Это не эпидемия. Это всегда наступает с потеплением, с летним сезоном: идет укус насекомых. То ли это пчелы, то ли это мухи, то ли комары. Последствия укусов зависят от организма человека. Просто не нужно расчесывать место укуса грязными руками и соблюдать санитарно-гигиенические правила", – объяснил главный врач Мариупольской областной больницы интенсивного лечения Ольга Голубченко.

Между тем, жители города жалуются, что насекомых на пляжах этим летом больше, чем обычно, причем появились насекомые, которых раньше не видели.

Место укуса болит несколько дней, и людям приходится обращаться к медикам. Но некоторые предпочитают лечиться народными методами.

"Место уксуса надо чем-нибудь кисленьким протереть, тогда легче становится. А так все равно, дня два болит. Кусают прямо сильно и больно. Такое что-то, комар – не комар", – говорит пляжница Вера Тарас.

Но врачи советуют не заниматься самолечением, потому что некоторые насекомые, особенно мошки и мокрицы, имеют сильный яд.

"Место укуса долго чешется, припухает, температурит, и очень часто люди сами могут эти раны инфицировать, расчесывая их грязным руками. И тогда рана уже будет беспокоить из-за процесса нагноения", – рассказала энтомолог паразитологической лаборатории Мариупольского лабораторного центра Людмила Доценко.

Специалисты предупреждают, что места укуса ни в коем случае нельзя расчесывать. Чтобы уменьшить раздражение, надо принимать противоаллергические препараты. Если отек не спадает, следует немедленно обращаться к врачам.

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