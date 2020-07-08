По факту лесных пожаров в Луганской области полиция возбудила три уголовных дела

Пожар на территории Северодонецкого и Новоайдарского лесоохотничьего хозяйства, который бушевал 6 и 7 июля, предварительно классифицирован как чрезвычайная ситуация регионального уровня природного характера с угрозой распространения и приобретения признаков чрезвычайной ситуации государственного уровня. Лесная охрана постоянно осуществляет обход территорий и контролирует ситуацию. Сейчас силы ГСЧС, которые прибыли на помощь луганским спасателям, будут работать до полной ликвидации пожарной опасности.

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Об этом говорится в сообщении Луганской облгосадминистрации на странице в Facebook.

По поручению главы области Сергея Гайдая должны быть составлены дефектные акты о пожаре, справки об ущербе, нанесенном чрезвычайной ситуацией, а также списки лиц, имеющих прописку в пострадавших домах.

Также Гайдай поручил обеспечить подвоз детей, которые завтра будут сдавать внешнее независимое оценивание по украинскому языку, в Северодонецке и Новоайдаре.

Как доложил начальник ГУ ГСЧС в Луганской области Михаил Пшик, реальная угроза возобновления пожара не усматривается.

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По словам начальника ГУНП в Луганской области Сергея Колесника, полиция также останется патрулировать пострадавшие населенные пункты, пока того потребует ситуация. Он также отметил, что Нацполицией зарегистрировано 149 сообщений о возгорании.

"Возбуждено три уголовных дела, в том числе по возможному факту поджога", – говорится в сообщении Луганской ОГА.

На месте происшествия побывал президент Украины Владимир Зеленский. Он ознакомился с ситуацией в селе Смоляниново, которое пострадало больше всего, и пообещал выделить помощь местным жителям.

Видео: president.gov.ua

Все подробности в спецтеме Мощный пожар в Луганской области

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