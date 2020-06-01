Почти 150 человек, техника и БПЛА: боевики понесли большие потери в мае

Украинские военные доставали противника и на земле, и в воздухе

На Донбассе продолжаются бои – российские оккупанты каждый день обстреливают позиции украинской армии, за что получают "по зубам" огнем в ответ. Только за прошлый месяц во вражеских подразделениях почти 150 человек ликвидированы или ранены. Об этом сообщает штаб Объединенных сил.

В ООС напоминают, что в случае нарушения противником режима прекращения огня, украинские воины всегда дают решительный и жесткий ответ.

"Так, по подтвержденным данным разведки, потери вооруженных формирований РФ за прошлый месяц составили: ликвидированы – 49 человек, ранены и травмированы – 94 человека. Также военнослужащие Объединенных сил уничтожили семь единиц техники противника – это, в частности, два миномета калибра 120 мм, два беспилотных летательных аппарата и три военных автомобиля", – сообщили военные.

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Как сообщали новости "Сегодня", на днях ВСУ "ювелирно" разбомбили позицию боевиков. Украинские воины нанесли несколько ударов и сравняли с землей вражескую позицию, откуда постоянно велся огонь.

Также мы показывали видео, как ВСУ плотным огнем накрыли позиции боевиков. Наши военные ударили по разным позициям врага. Волонтер отметил, что оттуда постоянно велся вражеский огонь и наши военные заставили боевиков замолчать.

Смотрите также в сюжете, как во время одного из вражеских обстрелов снаряд попал прямо в блиндаж ВСУ, в котором находился один боец, но чудом выжил:

Видео: Сегодня

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Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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