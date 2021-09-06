Почти месяц в коме и потерянные друзья: Фонд Ахметова помогает пострадавшим на Донбассе

Фонд Рината Ахметова за более 15 лет деятельности помог миллионам украинцев, в последние годы – на первом месте помощь детям из зоны боевых действий

Фонд Рината Ахметова помогает детям Донбасса / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине около 20 тысяч благотворительных организаций, а самая известная, по данным Киевского международного института социологии, – Фонд Рината Ахметова, который вошел в историю страны как самая большая благотворительная частная инициатива. Более 15 лет адресной и системной поддержки спасли жизни 5 млн украинцев. В фокусе внимания Фонда – прежде всего дети, пострадавшие из-за конфликта на востоке страны.

Реклама

Потрескавшиеся стены родного дома для Юлии Духно из Тошковки Луганской области – словно душевные раны.

"Дом, о котором ты мечтал, никогда уже уже не станет настоящим домом. Тяжело очень", – говорит женщина.

Именно здесь боль от потери любимого человека особенно острая. Семь лет назад снаряд попал в дом, где жили четыре семьи. Погибли три человека. Среди них – муж Юли.

"Вот здесь у нас была спальня, где больше всего выпала стена. С одной стороны, получается, муж спал, стояла его кровать, насмерть сразу придавило", – вспоминает женщина.

Почти месяц провела в коме

Юля с детьми попал в реанимацию. Пятимисячний Артем с сотрясением мозга. Самой разорвало селезенку, а дочь, которой тогда исполнилось четыре, впала в кому. Последствия ранения остались на всю жизнь.

"Маша впала в кому на 20 дней. Парализовало, получается, на левую сторону. Ручка была – она в кулачок ее сжала и не могла разжать долго", – рассказывает мать.

Маша прячет левую руку от посторонних глаз. Когда тебе двенадцать, сложно быть "немного другим" подростком.

"Она когда гулять ходит, она все время руку прячет. Или в карман, или за спину", – рассказывает Юлия.

Помог Фонд Ахметова

Реклама

За свободу движений девочка борется восьмой год. Помогли многочисленные курсы реабилитации для раненых детей от Фонда Рината Ахметова. С первых дней войны на Донбассе организация поддерживает пострадавших мирных жителей.

"Было очень сложно, и медикаментов не было. Не подходило ничего. Не могли даже из комы вывести Машу. И у нас знакомая вот здесь, где мы снимали квартиру, она позвонила на горячую линию, и все что надо, привезли, и ребёнок стал нормально дышать без аппарата. Фонд Рината Ахметова нам полностью операцию, провел", – вспоминает Юлия Духно.

Психологическая поддержка

На сегодняшний день для раненых детей проведено почти 130 курсов реабилитации в лучших санаториях страны. С начала конфликта Фонд предоставляет масштабную психологическую поддержку.

И Маша, и Юля часто страдают от бессонницы, панических атак – это отложенный эффект от травмы войны. Проявляет себя даже спустя долгие годы.

"Я вот сплю очень чутко, и периодически каждые два часа просыпаюсь и прислушиваюсь", – говорит Юлия.

Новый курс психологической поддержки от Фонда поможет побороть фобии. Значительные проявления "травмы войны" имеет каждый третий ребенок с Донбасса, говорят специалисты, и каждая вторая семья переселенцев.

"Не все родители могут справиться с трудностями переезда, с новой работой, с новым жильем. Это правда, сложные моменты в жизни, и когда родители сами не справляются, у них у самих нет ресурса на себя, естественно, нет ресурса и на поддержку ребенка. Ребёнок со своими чувствами остается один на один", – объясняет психолог Валерия Волкова.

Если травму вовремя не преодолеть, пострадает не одно, а несколько поколений. Угрозу национального масштаба в Фонде Рината Ахметова понимали еще в 2014 году. Поэтому организация первой в стране подготовила 250 специалистов по курсу "Травма войны". Оказывать поддержку начали в школах, больницах, центрах для переселенцев. Методическую программу передали и Министерству образования.

"Помощь тем, кто в ней нуждается, нельзя отложить на потом. Нас так приучили к тому, что дети – это наше будущее, что мы действительно в это поверили. Но это не так. Дети – это наше настоящее, и за будущее, их будущее, отвечаем мы", – говорит Ринат Ахметов, основатель Благотворительного фонда.

Мирное лето

Реклама

С 2015 года Фонд запустил проект "Ринат Ахметов – детям. Мирное лето". Это уникальное пространство для отдыха и психологического восстановления мальчиков и девочек, которые живут по обе стороны линии разграничения.

"Они правда помогают. Нам объясняют, как справится с этой ситуацией", – говорит переселенец Владимир Настенко.

Его родители вывезли из родного города, подальше от войны. Адаптироваться было крайне трудно. Тоска по дому не отпускает.

"Так резко все это произошло, что я не попрощался с друзьями и уехал. Это, конечно, удар был по мне", – говорит парень.

Но благодаря терапии ребята приобретают знания, становятся более уверенными в себе.

"Я бы хотел, искренне выразить искреннюю благодарность Фонда Рината Ахметова за то, что они предоставили нам хорошую возможность, нам, детям Которые все пережили. Здесь я нашел правда много хороших друзей, полезные знания и ценный опыт.

Уже 4,5 тысячи детей оздоровились в лучших центрах отдыха. А более 60 000 жителей Востока страны почувствовали психологическую поддержку.

"Фонд Рината Ахметова за время работы стал трендсеттером достижений в направлениях от национального усыновления до работы с травмой войны, от борьбы с туберкулезом до цифровой журналистики. Это стало возможным благодаря решению Рината Ахметова реализовывать системные и масштабные проекты национального уровня ради лучшего будущего", – говорит Ирина Блажан, директор проектов и программ Фонда Рината Ахметова.

На днях Фонд запустил прямые эфиры по оказанию психологической поддержки. Онлайн-общение со специалистами охватит широкий круг проблем, с которыми ежедневно сталкиваются украинцы.