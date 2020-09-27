Под Краматорском горит лес (видео)

Подозревают, что к пожару причастны отдыхающие

В поселке Василевская Пустошь под Краматорском вечером в воскресенье, 27 сентября, начался большой лесной пожар.

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Об этом сообщил городской голова Краматорска Андрей Панков в Facebook.

"Вечером начался масштабный пожар. Причина пожара не установлена, но появляется все больше свидетельств того, что это могло произойти из-за неосторожного обращения с огнем", – написал Панков.

По его словам, на месте сейчас работают четыре единицы аварийно-спасательной техники из Краматорска и еще по одному расчету из Дружковки и Константиновки.

Лесной пожар под Краматорском

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В то же время очевидцы в соцсетях сообщают, что лес загорелся около часа дня и к этому может быть причастна компания отдыхающих, которая неосторожно разожгла костер.

Пожар в лесу под Краматорском

Напомним, в Харьковской области из-за возгорания сухостоя и сильного ветра горели поля в нескольких районах, причем в одном поселке огонь вплотную приблизился к домам.

Мы также сообщали, что в Воронежской области РФ в воскресенье, 27 сентября, разгорелось более 40 лесных пожаров, причем в селах, где возник огонь, проблемы с водой для тушения.

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