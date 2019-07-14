Под Луганском оккупанты обстреляли беспилотник наблюдателей ОБСЕ

Миссия СММ зафиксировала попытку сбить летательный аппарат

Фото: AFP

Беспилотник малого радиуса действия, принадлежащий Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, был обстрелян недалеко от Металлиста, под оккупированным Луганском.

"Во время полета БПЛА (беспилотного летательного аппарата – Ред.) СММ малого радиуса действия примерно в четырех км к юго-западу от населенного пункта Металлист (неподконтрольный правительству, семь км к юго-западу от Луганска) наблюдатели слышали 20 выстрелов со стрелкового оружия на расстоянии примерно 1-1,5 км к северу от своей позиции", – говорится в отчете СММ ОБСЕ, опубликованном 13 июля.

По оценке наблюдателей, "выстрелы были осуществлены в направлении БПЛА, который пролетал примерно в 1 км к северу". При этом команда СММ благополучно приземлила беспилотник и покинула этот район.

"Согласно анализу данных воздушного наблюдения, полученных с помощью этого аппарата, был зафиксирован человек, который направил автомат на БПЛА", – сообщили в миссии.

Кроме того, в трех случаях, выполняя полет над Макеевкой (неподконтрольный правительству, 12 км к северо-востоку от Донецка), беспилотник СММ малого радиуса подвергался воздействию помех сигнала GPS (по оценке, вероятно вследствие глушения).

Как сообщали новости "Сегодня", спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик заявил, что разведение сил в Станице Луганской поспособствует миру на Донбассе. Он выразил благодарность СММ ОБСЕ за активное содействие процессу разведения.

Напомним, 5 июня на переговорах в Минске были достигнуты новые договоренности о подготовке нового соглашения по установлению режима тишины на линии соприкосновения и разведении сил в Станице Луганской.

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