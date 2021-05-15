В Луганской области пьяный водитель сбил четырех подростков, один из них погиб (фото)

В аварии от полученных травм погиб 14-летний парень, а 13-летняя девочка находится в тяжелом состоянии в реанимации

В селе Мостки, Луганской области, произошло ДТП с подростками – пьяный водитель наехал на четырех пешеходов. Один из пострадавших погиб.

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Об этом сообщает пресс-служба полиции.

"34-летний житель с. Круглое, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на автомобиле "Рено-Меган" совершил наезд на четырех подростков жителей с. Мостки, которые шли по проезжей части дороги в попутном автомобилю направлении", - говорится в сообщении.

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В результате ДТП погиб 14-летний парень, он получил травмы несовместимые с жизнью. Еще трое подростков – 14-летний парень, 13-летняя и 15-летняя девочки госпитализированы в больницу с многочисленными переломами конечностей. Младшая девочка находится в реанимации, ее состояние оценивают как тяжелое.

Правоохранители открыли по данному факту уголовное производство по ст. 286-1 ч. 3 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения).

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Водитель автомобиля задержан в порядке ст. 208 УПК РФ.

Ранее мы сообщали, что на Буковине в селе Байраки водитель трактора не справился с управлением. В результате автомобиль перевернулся и придавил шестилетнюю девочку. Она умерла на месте.