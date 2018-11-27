Под Мариуполем подростки вызвались рыть окопы для бойцов ВСУ

Под Мариуполем ученики детского реабилитационного центра по собственной инициативе взялись укреплять береговую линию обороны.

В поселке Рыбацкое, расположенном в десяти километрах от Мариуполя, около трех лет назад военные оборудовали резервную линию обороны – в случае серьезной угрозы с моря здесь могут разместиться бойцы ВСУ.

По словам руководителя детского реабилитационного центра Геннадия Мохненко, который руководит занимается воспитанием 33 приемных детей, его питомцы с первых дней войны помогали нашим военным.

"Со старшими сыновьями рыли первые окопы вокруг Мариуполя еще в 2014 году. Когда мало кто верил, что город может устоять. К сожалению, сегодня в 18-м, спустя почти пять лет, нам приходится продолжать рыть окопы", – рассказал он.

На работы вышли полсотни парней и девушек – они роют окопы, расчищают блиндажи и наводят порядок на оборонных сооружениях.

"Я вижу, какая сейчас ситуация, нужно помочь своей стране, чтобы все было хорошо", – заявил воспитанник детского реабилитационного центра Иван Вязниковцев.

Его "коллега" Александра Мелентьева призналась, что у каждого из детей была возможность остаться.

"Но мы решили приехать сюда и помочь нашим военным, потому что мы любим нашу армию", – сказала она.

Присоединились к работам и военнослужащие. Они говорят, что когда за их спинами такая поддержка – не важно, какой враг впереди.

"Когда ты знаешь, что за твоей спиной, даже далеко за линией фронта, есть малыши, которые готовы копать той же лопатой рядом с тобой окопы, это добавляет уверенности, это мотивирует. Ну и за это стоит сражаться", – заявил боец ВСУ с позывным "Кит".

Если враг нападет с моря, именно эти блиндажи станут первой линией обороны нашей армии, а то, что делали эти школьники, не только сэкономит время солдатам, но и может спасти им жизни.

Напомним, 25 ноября, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, когда тот вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами "Бердянск" и "Никополь" следовал из Одессы в Мариуполь. Позже россияне открыли огонь на поражение и захватили украинцев.

Между тем, в ФСБ РФ заявили, что Украина заранее не согласовывала проход и украинские корабли направляются к Керченскому проливу, нарушив "государственную границу России".

Больше подробностей этого противостояния смотрите в хронике событий по ответу Украины на агрессию России в Азовском море.