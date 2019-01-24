Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,7
31,49
УКР
Главная   Новости в регионах   Новости Донбасса

Под Мариуполем пропал украинский военный

Сегодня, 01:44

В настоящее время организован поиск бойца, принимаются меры, чтобы установить его место нахождения.

Фото: facebook.com/79AMBUA
Фото: facebook.com/79AMBUA.
Под Мариуполем пропал украинский военный //smm3.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/8fb/c19/5c48fbc19af11.jpg //smm5.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/8fb/c19/5c48fbc19af11.jpg Донбасс В настоящее время организован поиск бойца, принимаются меры, чтобы установить его место нахождения.

На одном из наблюдательных постов в районе села Павлополь пропал без вести военнослужащий разведывательного взвода 79 Отдельной десантно-штурмовой бригады (ОДШБр) Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

"23 января около 4 утра в районе выполнения боевой задачи на одном из наблюдательных постов в районе населенного пункта Павлополь исчез военнослужащий разведывательного взвода одного из подразделений бригады", - говорится на странице ОДШБр в Facebook.

В бригаде отметили, что в настоящее время организован поиск бойца, принимаются меры, чтобы установить его место нахождения.

Между тем, сепаратистские сайты сообщили, что военнослужащий ВСУ взят в плен силами "Народной милиции" "ДНР" на мариупольском направлении.

Читайте также

Как сообщалось, 2 января стало известно, что в ночь с 28 на 29 декабря 2018 года в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе было обнаружено отсутствие одного из военнослужащих 128-й отдельной горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины.

29 декабря военная прокуратура внесла сведения по данному факту в Единый реестр досудебных расследований. В то же время интернет-ресурсы оккупантов заявили о взятии в плен украинского военного и обнародовали снимки автомата бойца ВСУ.

3 января 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада подтвердила, что их боец попал в плен боевиков на Донбассе.

В марте в ООН сообщили о пытках и нечеловеческом отношении к пленным на Донбассе. После масштабного обмена пленниками 27 декабря 2017 года сотрудники миссии опросили 64 человека по обе стороны линии разграничения. Бывшие пленники рассказали о сексуальном насилии, пытках и избиениях.

Донбасс, ВСУ, боевики, плен, военнослужащий

Вы сейчас просматриваете новость " Под Мариуполем пропал украинский военный". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украинский боец попал в плен боевиков на Донбассе

21 января, 22:19

В пресс-службе 58-й бригады подтвердили, что Станислав Панченко является их бойцом

В ВСУ заявили о пропаже военного на Донбассе

2 января, 22:53

Поиски военнослужащего продолжаются

На Донбассе ВСУ взяли в плен боевика: военные сообщили подробности

28 декабря 2018, 10:20

Предатель Украины уже был комиссован со "службы" из-за ранения, но его снова забрали на фронт

"Отрезали головы и вырезали сердце": экс-боец рассказал о нечеловеческих пытках военными РФ

25 июня 2018, 14:25

Российские офицеры нарушили договоренность и захватили в плен украинских бойцов, вспомнил бывший узник боевиков

Бойцы 14-й бригады ВСУВ попали в плен боевиков "ЛНР"

3 июня 2018, 16:10

Военные исчезли после выдвижения к передовому посту 26 мая

Пропавший на Донбассе боец ВСУ оказался у боевиков: появились подробности

29 мая 2018, 09:37

Противник уже успел допросить бойца по написанному "сценарию" - военному пришлось сказать, что российских войск на фронте нет

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Потепление и снег: прогноз погоды в Украине на неделю

12 января, 07:21

14 января, в понедельник средняя температура днем по всей Украине составит от -1 до +1

Чего ждать пенсионерам в 2019 году: выплаты вырастут, а накопительные пенсии отсрочат

9 января, 07:38

Средняя пенсия в стране вырастет минимум на 20%

Прогноз погоды на весь 2019 год: морозы в январе, но жара придет уже в апреле

4 января, 07:00

Ученые говорят: природные катаклизмы станут разрушительнее и повторяться будут чаще

Выборы-2019: кто идет и с чем идет

2 января, 07:22

Потенциальных кандидатов в президенты можно условно разделить на три группы