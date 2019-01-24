Под Мариуполем пропал украинский военный
В настоящее время организован поиск бойца, принимаются меры, чтобы установить его место нахождения.
На одном из наблюдательных постов в районе села Павлополь пропал без вести военнослужащий разведывательного взвода 79 Отдельной десантно-штурмовой бригады (ОДШБр) Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.
"23 января около 4 утра в районе выполнения боевой задачи на одном из наблюдательных постов в районе населенного пункта Павлополь исчез военнослужащий разведывательного взвода одного из подразделений бригады", - говорится на странице ОДШБр в Facebook.
В бригаде отметили, что в настоящее время организован поиск бойца, принимаются меры, чтобы установить его место нахождения.
Между тем, сепаратистские сайты сообщили, что военнослужащий ВСУ взят в плен силами "Народной милиции" "ДНР" на мариупольском направлении.
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Как сообщалось, 2 января стало известно, что в ночь с 28 на 29 декабря 2018 года в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе было обнаружено отсутствие одного из военнослужащих 128-й отдельной горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины.
29 декабря военная прокуратура внесла сведения по данному факту в Единый реестр досудебных расследований. В то же время интернет-ресурсы оккупантов заявили о взятии в плен украинского военного и обнародовали снимки автомата бойца ВСУ.
3 января 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада подтвердила, что их боец попал в плен боевиков на Донбассе.
В марте в ООН сообщили о пытках и нечеловеческом отношении к пленным на Донбассе. После масштабного обмена пленниками 27 декабря 2017 года сотрудники миссии опросили 64 человека по обе стороны линии разграничения. Бывшие пленники рассказали о сексуальном насилии, пытках и избиениях.
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