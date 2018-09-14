Под Мариуполем в микроавтобусе нашли противотанковые мины

Четыре человека и автомобиль были переданы представителям полиции

Бойцы Национальной гвардии на блокпосту под Мариуполем задержали микроавтобус со взрывоопасными предметами. Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил в четверг, 13 сентября.

Отмечается, что гвардейцы ротной группы 16-го отдельного батальона остановили для проверки микроавтобус VW Multivan.

"В автомобиле находились два гражданина Украины, которые проживают в Киевской и Днепропетровской областях, а также два гражданина Республики Беларусь, которые заметно нервничали... При осмотре микроавтобуса были обнаружены две противотанковые мины, пять запалов УЗРГМ и 200 граммов пластида", – говорится в сообщении.

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Мужчин задержали по подозрению в совершении преступления по статье о незаконном обращении с оружием (п.1 ст.263 УК Украины) и передали сотрудникам Нацполиии.

Ранее в Приморском районе Мариуполя правоохранители нашли тайник с оружием, принадлежащий пророссийским боевикам. Полицейские обнаружили 8 автоматов, гранатомет с 3 выстрелами к нему и около тысячи патронов. Кроме того, в салоне были спрятаны георгиевские ленты и камуфляж с пятнами крови.

Напомним, сообщалось, что в Светлодарске правоохранители Объединенных сил обнаружили тайник с боеприпасами. Также были найдены флаг так называемой "ДНР" и георгиевские ленты.