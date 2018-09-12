Под Мариуполем в перестрелке с боевиками погиб морпех

Сегодня, 02:01

Погибшему было 38 лет

фото Facebook
фото Facebook

При обстреле украинских позиций погиб младший сержант морской пехоты Сергей Платонов (позывной "Ганс"). Трагедия произошла 10 сентября, около 18:15. 

Об этом сообщил пресс-центр ВМС ВС Украины в Facebook.

"Во время провокационного плотного огня противника по позициям наших побратимов, погиб младший сержант Платонов Сергей Викторович. Защищая свой народ, свою землю, свой дом, свою свободу и нашу совместную Независимость – заплатил своей жизнью ....", – сообщили в 36-ой отдельной бригады морской пехоты.

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Командование и весь личный состав выразил соболезнования родным и близким погибшего бойца: "Светлая память тебе воин. Ты с нами, но из Поднебесной ... Покойся с Богом брат-морпех".

Погибшему было 38 лет.

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Напомним, 10 сентября российские оккупанты 24 раза открывали огонь по позициям украинской армии, из которых три раза применяли запрещенное "Минском" вооружение. В результате обстрелов погиб украинский военный. 

9 сентября также было неспокойно на фронте. Боевики обострили ситуацию под Мариуполем, но нарвались на "ответку" и понесли ощутимые потери. По данным разведки, за прошлые сутки были ранены четверо боевиков.
ВМС, Донбасс, обстрел, погибший, морпех
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