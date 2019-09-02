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Под Мариуполем задержали шестерых пособников боевиков

2 сентября, 02:46

Граждане были задержаны во время проверки документов при попытке пересечения блокпостов

/ Фото: Сегодня

Военнослужащие Национальной гвардии Украины задержали шестерых человек – двух женщин и четырех мужчин, жителей Донецкой и Луганской областей – причастных к незаконным вооруженным формированиям, сообщается на странице Операции объединенных сил в соцсети Facebook в воскресенье.

Как отмечается в сообщении, граждане были задержаны во время проверки документов при попытке пересечения блокпостов, расположенных вблизи Мариуполя Донецкой области. "Указанные лица пытались пересечь блокпосты как собственным транспортом, так и рейсовыми автобусами", – говорится в сообщении.

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За прошедшую неделю во время выполнения специально-боевых задач на блокпостах в районе проведения операции Объединенных сил, гвардейцы задержали 10 человек, совершивших административные правонарушения, 9 – уголовные преступления, а также девятерых причастных к незаконным вооруженным формированиям и гражданина, который пытался перевезти с собой медицинские препараты наркотического происхождения. Все правонарушители были переданы сотрудникам Национальной полиции Украины.

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Фото: "Газпром"

Напомним, ранее на линии разграничения украинские пограничники и сотрудники СБУ задержали пособника боевиков, который служил в Славянской бригаде незаконного вооруженного формирования "ДНР" в должности водителя.

Напомним, в конце лета 2018-го "экс-министр культуры и туризма ДНР" сдался СБУ и рассказал о присутствии России на Донбассе.

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Донбасс пособники боевиков КПВВ нацгвардейцы

Источник: Сегодня

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