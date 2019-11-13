Под Петровским началось разминирование участка разведения сил – военные

/ Фото: Сегодня

На участке разведения сил в районе Богдановки и Петровского Донецкой области началось разминирование территорий, сообщил начальник пресс-центра Объединенного командного пункта Объединенных сил Андрей Агеев.

"Сегодня в 12:00 началась пятые сутки практической фазы разведения сил и средств на участке №3, в частности вторая составляющая – это разминирование самого участка под контролем наблюдательной комиссии ОБСЕ. Как с нашей стороны, так и наблюдатели самой ОБСЕ контролируют разминирование участка со стороны врага", – заявил он.

Агеев уточнил, что согласно утвержденному плану-графику разминирование участка должно занимать до семи суток, но не дольше.

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Следующим этапом после разминирования будет демонтаж фортификационных сооружений.

"На третьем участке демонтаж фортификационных сооружений и других позиций запланирован после того, как закончится фаза разминирования. Затем пройдут сутки на верификацию представителями ОБСЕ и только на следующие сутки, после верификации должен начаться демонтаж фортификационных сооружений. Если не будет срывов и не будет провокаций, так и произойдет", – информирует Агеев.

Напомним, в Европейском Союзе расценивают как "обнадеживающие сигналы" продолжающийся на Донбассе процесс зеркального разведения сил и средств сторон на трех пилотных участках, а также призвали Россию предпринять со своей стороны позитивные шаги, которые позволят выполнить Минские договоренности.

Как сообщали новости "Сегодня", 9 ноября в Петровском началось разведение сил. Украинская сторона отвела на запасные позиции 42 военнослужащих, три боевые бронированные машины и 48 единиц стрелкового оружия. Боевики т.н. "ДНР" заявили, что отвели в районе Петровского 14 человек личного состава, а также один автоматический станковый гранатомет и один крупнокалиберный пулемет.

В свою очередь министр обороны Украины Андрей Загороднюк рассказывал, как проходит разведение сил на Донбассе. Он отметил, что украинская сторона делает все по плану.

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