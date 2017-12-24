Под Славянском после столкновения с автомобилем перевернулся автобус

В полиции отмечают, что в автобусе на момент аварии находилось 25 пассажиров

В Донецкой области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием легкового автомобиля и автобуса пострадали 61-летняя водитель автомобиля, водитель автобуса и несовершеннолетняя пассажир, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области на странице в фейсбуке.

"Около 13:00 в Славянский отдел полиции поступило сообщение о том, что на дороге Славянск-Краматорск произошло дорожно-транспортное происшествие. При въезде в город автомобиль "Приора" столкнулся с автобусом "Эталон", от чего последний слетел с дороги и перевернулся", – говорится в сообщении.

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В полиции отмечают, что в автобусе на момент аварии находилось 25 пассажиров. Среди пострадавших – водитель, получивший лицевые царапины, и несовершеннолетняя девочка с диагностированными ушибами.

Данную информацию правоохранители внесли в единый реестр досудебных расследований Славянского отдела полиции по ч.1 ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

На данный момент, правоохранители проводят проверку обстоятельств происшествия.

Ранее сообщалось, что в Словакии, на границе с которой сегодня образовалась большая пробка, вблизи города Кошице столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль. В автобусе находились 9 украинских граждан.

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Как сообщалось ранее, вчера, 23 декабря, во Львовской области разбился пассажирский автобус. В результате ДТП 5 человек пострадали.

Напомним, на Закарпатье, в селе Нижняя Апша произошло жуткое ДТП, в котором погибла 11-летняя девочка. Сначала ее выбросило на встречную полосу после столкновения с Volkswagen, затем ее переехал неустановленный автомобиль.

Также мы писали, что на Прикарпатье в ДТП погибла 4-летняя девочка, а ее мать получила тяжелые травмы.