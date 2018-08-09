Под Золотым противник обстрелял автомобиль ВСУ: один боец погиб, четверо ранены

Сегодня, 11:11

Российские наемники обстреляли автомобиль из противотанкового ракетного комплекса

Фото: пресс-центр ООС
Фото: пресс-центр ООС

Под Золотым в Луганской области пророссийские боевики обстреляли из противотанкового ракетного комплекса автомобиль украинских военных. В результате обстрела один боец ВСУ погиб, еще четверо получили ранения. Об этом сообщает Луганская областная государственная администрация на своей странице в Facebook.

"Вчера вечером в районе города Золотое результате вражеского обстрела с противотанкового ракетного комплекса был подбит автомобиль украинских военнослужащих", – говорится в сообщении.

В результате этого обстрела один украинский военнослужащий погиб, еще четверо получили ранения.

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Кроме того, на Донбассе 8 августа во время обстрела боевиками окрестностей Донецка умер 34-летний боец 28-й отдельной механизированной бригады, житель города Южный Одесской области Виктор Кандалюк.

Напомним, 7 августа украинские военные дали жесткий ответ боевикам: 12 вражеских солдат были уничтожены или раненыПри этом противник 36 раз открывал огонь по позициям наших войск, в том числе пять раз из тяжелого вооружения.
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