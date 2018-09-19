Подкинули работы, но без доплаты: Россия неприятно удивила жителей ОРДЛО

Местные работники в шоке от такой наглости оккупантов и теперь готовы бунтовать

Российское командование на оккупированных территориях распорядилось увеличить нагрузку для коммунальных служб в т.н. "ДНР" и "ЛНР", не финансируя их услуги. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Отмечается, что указанные гражданские коммунальные предприятия вынуждены выделять собственные ресурсы для обслуживания территорий "закрытых зон" для местных жителей, на которых оккупационное командование размещает вновь прибывшие российские подразделения.

"Увеличилось количество мероприятий с привлечением местных коммунальщиков, которые проводятся под руководством командования российских оккупационных войск. Так, 13-14 сентября под руководством российских офицеров с отдельными коммунальными предприятиями проводились тренировки по отработке действий в случае нанесения артиллерийских и бомбовых ударов. В ходе тренировки проверялось состояние бомбоубежищ и укрытий, а ответственность за устранение выявленных недостатков возложена на руководителей коммунальных хозяйств", – говорится в сообщении.

Такое отношение оккупантов и низкий уровень зарплаты у коммунальщиков вызывает возмущение, что обусловливает рост количества акций протеста против политики российских оккупационных администраций.

Как мы писали недавно, Россия в "ЛНР" и "ДНР" открыла "охоту" на патриотов Украины. Украинские разведчики сообщают, что российское командование распорядилось задерживать местных жителей на оккупированных территориях, которые подозреваются в нелояльном отношении к оккупантам и проукраински настроены.

Также сообщалось о серьезных проблемах у боевиков с комплектацией подразделений. В разведке отмечали, что комиссия из РФ обнаружила подразделение "мертвых душ" в "ДНР". Оказалось, что местные командиры скрывали потери в ходе боевых действий, а некоторых подразделений по факту вообще нет. Дошло до того, что несколько бандформирований были расформированы.