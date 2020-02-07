Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,58
27,04

Подорвались на своих минах: боевики понесли серьезные потери

7 февраля, 18:06

Боевики используют и самодельные взрывчатки, и устанавливают запрещенные мины

/ Фото: Минобороны РФ

Противник продолжает нести потери, подрываясь на своих же минах в результате хаотичного минирования местности. Только с начала февраля на своих же минных полях погибли шесть боевиков. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Российско-оккупационные войска осуществляют дополнительное минирование вдоль линии соприкосновения, в т.ч. в непосредственной близости от населенных пунктов и на объектах гражданской инфраструктуры.

При этом противник использует противотанковые и противопехотные мины, в т.ч. запрещены международными конвенциями, и самодельные взрывные устройства.

Реклама

"Низкий уровень подготовки военнослужащих подразделений соединений и частей "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК", которые осуществляют минирование, приводит к росту потерь оккупантов. Из-за отсутствия схем минных полей и взаимодействия между подразделениями с начала февраля на собственных минах подорвались шесть военнослужащих российско-оккупационных войск", – сообщает разведка.

В тренде
Поваленные деревья и обесточенные дома: что натворила непогода в Днепре (фото и видео)
Фото: Mykhailo Lysenko, Facebook

Отметим, украинскому военному и политическому руководству страны давно известно о применении оккупантами запрещенного вооружения и боеприпасов на Донбассе. Так, например, недавно Украина в ОБСЕ обвинила Россию в использовании запрещенных мин. Представителями иностранных делегаций даже продемонстрировали сами боеприпасы.

В свою очередь в Министерстве по вопросам оккупированных территорий называли количество жителей Донбасса, погибших из-за мин. Кроме того, министр отмечал, что на востоке Украины заминированными остаются тысячи квадратных километров.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Донбасс разведка боевики мины потери боевиков

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Украину идет аномальная погода: прогноз на февраль
В Украину идет аномальная погода: прогноз на февральУкраина
В Украине ударят жуткие морозы: каким областям не повезет
В Украине ударят жуткие морозы: каким областям не повезетУкраина
В Кремле прокомментировали назначение российского чиновника
В Кремле прокомментировали назначение российского чиновника "премьером ДНР"Украина
В новый год с большими потерями: ВСУ ликвидировали и ранили десятки боевиков
В новый год с большими потерями: ВСУ ликвидировали и ранили десятки боевиковДонбасс
Непогода в зоне ООС: бойцы Нацгвардии стали спасателями (фото)
Непогода в зоне ООС: бойцы Нацгвардии стали спасателями (фото)Донбасс
На Донбассе не утихает вражеский огонь: ВСУ понесли серьезные потери
На Донбассе не утихает вражеский огонь: ВСУ понесли серьезные потериДонбасс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...