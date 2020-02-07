Подорвались на своих минах: боевики понесли серьезные потери

/ Фото: Минобороны РФ

Противник продолжает нести потери, подрываясь на своих же минах в результате хаотичного минирования местности. Только с начала февраля на своих же минных полях погибли шесть боевиков. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Российско-оккупационные войска осуществляют дополнительное минирование вдоль линии соприкосновения, в т.ч. в непосредственной близости от населенных пунктов и на объектах гражданской инфраструктуры.

При этом противник использует противотанковые и противопехотные мины, в т.ч. запрещены международными конвенциями, и самодельные взрывные устройства.

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"Низкий уровень подготовки военнослужащих подразделений соединений и частей "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК", которые осуществляют минирование, приводит к росту потерь оккупантов. Из-за отсутствия схем минных полей и взаимодействия между подразделениями с начала февраля на собственных минах подорвались шесть военнослужащих российско-оккупационных войск", – сообщает разведка.

Отметим, украинскому военному и политическому руководству страны давно известно о применении оккупантами запрещенного вооружения и боеприпасов на Донбассе. Так, например, недавно Украина в ОБСЕ обвинила Россию в использовании запрещенных мин. Представителями иностранных делегаций даже продемонстрировали сами боеприпасы.

В свою очередь в Министерстве по вопросам оккупированных территорий называли количество жителей Донбасса, погибших из-за мин. Кроме того, министр отмечал, что на востоке Украины заминированными остаются тысячи квадратных километров.

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