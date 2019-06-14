Подорвались на своих же минах: у боевиков новые потери

Боевики так "усеяли" минами захваченные территории, что сами боятся там ходить

Фото: Минобороны РФ

Боевики продолжают хаотично минировать территорию на передовой, в результате чего сами и подрываются. На собственных минах подорвались два сапера противника. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Так, российско-оккупационные войска продолжают мероприятия по совершенствованию системы инженерных заграждений соединений и частей "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ". В частности, интенсивно оборудуются новые и обновляются уже существующие минные поля.

Также саперы противника начали разведку местности в районах расположения своих войск для выявления неучтенных минных полей и устранения ранее допущенных нарушений и ошибок в ходе минирований в авральном порядке по преступным приказам российского оккупационного командования.

"При этом, из-за отсутствия и недостоверности имеющихся карт минирований, растет количество потерь личного состава противника в ходе работ на собственноручно заминированной территории. Так, на этой неделе на своем неучтенном минном поле погибли два сапера одного из инженерно-саперных подразделений противника", – сообщает разведка.

Как сообщали новости "Сегодня", у врага не впервые возникают проблемы с инженерным оборудованием территорий, которые он контролирует. На своих же минах подорвались четверо российских военных из-за хаотичного минирования. Боевики в авральном порядке оборудуют минные поля, что приводит к тяжелым последствиям для самих же оккупантов.

Также на днях стало известно, что ВСУ уничтожили пятерых разведчиков боевиков. В то же время Оккупационное командование попыталось скрыть большие потери оригинальным способом.

А тем временем почти двести десантников ВСУ вернулись из Донбасса на ротацию. Более семи месяцев военнослужащие восьмидесятой десантно-штурмовой бригады защищали Украину в зоне ООС. Смотрите в видеосюжете, ка встречали бойцов:

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