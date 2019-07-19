Подорвался на мине: стало известно имя погибшего в ООС спецназовца

Военнослужащий погиб при выполнении боевого задания

Фото: Getty Images

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе 18 июля во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий Сил специальных операций ВСУ старший солдат Бигус Богдан Дмитриевич. Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

Как сообщает издание ye.ua, 28-летний военнослужащий был родом из Хмельницкого. Он служил в восьмом отдельном полку специального назначения ВСУ.

Фото: пресс-центр ООС

"Богдан Бигус погиб при выполнении боевого задания. Он вместе со своим товарищем возвращался с задания и наткнулся на растяжку. Наш земляк получил множественное осколочное ранение и сразу погиб. Его товарищ в тяжелом состоянии. В жителя Хмельницкого остались мать, жена и двое детей. Информация о том, когда Богдана привезут в Хмельницкий и когда состоится с ним прощание, еще не известна", – рассказал координатор Центра помощи участникам АТО в Хмельницкой области Владимир Шрубковський.

О дате и времени похорон будет сообщено позже.

Отметим, на фронте бойцы Объединенных сил не оставляют провокации боевиков без ответа и продолжают наказывать врага за обстрелы. Как сообщали новости "Сегодня", в результате блестящей операции ВСУ уничтожили артиллерию боевиков. Украинские военные повредили несколько единиц боевой техники и "не самых умных "организмов".

Видео: Facebook

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