Подробности боя под Горловкой: ВСУ разгромили диверсионную группу, противник понес потери

ДРГ по лесополосе пыталась зайти в тыл украинских военных, но была обнаружена

В районе оккупированной боевиками т.н. "ДНР" и российскими военными Горловки Донецкой области диверсионно-разведывательная группа противника попыталась зайти в тыл украинским военным, однако была обнаружена и разгромлена.

Об этом волонтер, боец спецподразделения "Ежик" Анатолий Токарев сообщает на своей странице в Facebook.

По его данным, это произошло в ночь на вторник, 14 августа, на северной окраине города, в районе шахты им. Гагарина и поселка Южное (Чигари). Там ДРГ в составе 10-12 диверсантов была обнаружена в лесополосе, после чего украинские защитники открыли по боевикам огонь.

Потери противника составили: один убитый и трое раненых, в том числе – один тяжелораненый, жизнь которого висит на волоске.

Также волонтер сообщил, что вчера во 2-ю горбольницу Горловки поступили минимум три тяжелораненых боевика и два трупа, кроме того, несколько тел остается в лесопосадках вокруг города.

Напомним, штаб операции Объединенных сил сообщал об обострении ситуации под Горловкой. Там боевики атаковали контролируемые украинскими военными поселки Южное, Майорск, Железное и Северное. В результате противник потерял убитыми два и ранеными пять человек.

Также ранее со ссылкой на волонтера сообщалось, что за последние дни противник потерял под Горловкой убитыми шесть человек и еще шесть человек – на Луганском направлении. Кроме того, боевики лишились опорного пункта, уничтоженного ПТУРом в районе трассы "Бахмутка".