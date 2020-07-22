На Донбассе подросток расстрелял обидчиков отца: первые фото с места и подробности

Один из мужчин скончался на месте

В полиции подтвердили информацию о стрельбе в Константиновке Донецкой области. Также правоохранители рассказали подробности инцидента.

Как рассказали в пресс-службе ГУ НП в Донецкой области, подросток действительно открыл огонь, пытаясь защитить своего отца от нападения двух мужчин. Все это произошло поздно вечером, около 22:00, на перекрестке улиц Курской и Минской.

Копы выяснили, что двое мужчин приехали в Константиновку к своему знакомому, чтобы решить конфликт. Во время ссоры проснулся несовершеннолетний сын хозяина. Увидев драку, парень решил защитить отца. Юноша пошел в гараж, взял отцовское ружье и сделал два выстрела в сторону обидчиков.

Как сайту "Сегодня" рассказали в местной полиции, парню теперь грозит до 15 лет тюрьмы.

"За тяжкое преступление предусмотрена уголовная ответственность, судьбу мальчика решит суд", – рассказала спикер полиции Донецкой области Александра Гаврилко.

Кроме того, в ближайшее время правоохранители планируют задержать подростка.

Напомним, ранее в Киеве произошел конфликт со стрельбой между таксистом и его пассажиром. Раненый таксист задержал нападавшего и вызвал патрульную полицию.

Также мы сообщали о драке в Днепропетровской области, в ходе которой один из ее участников получил смертельное ранение.

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