Подрыв моста в т.н."ЛНР" – эксперт рассказал, кому это может быть выгодно

Волошин рассказал, кто больше всего пострадает от разрушения такого объекта инфраструктуры

На оккупированной территории Донбасса, в т.н."ЛНР", был взорван стратегический мост, и теперь крупный город отрезан от Луганска. Военный журналист, полковник Влад Волошин на своей странице в Facebook оценил вероятность того, что мост взорвали украинские диверсанты.

"То, что его разрушили наши диверсанты, вызывает большие сомнения, ведь стоит учитывать в таких ситуациях целесообразность уничтожения моста", – отметил эксперт.

Во-первых, по словам Волошина, подрыв моста и перерезание автодороги дает очень малую выгоду для украинских военных.

"Стоит посмотреть на карту, на которой видно, что дорога эта имеет небольшое значение для переброски сил и средств: и в Луганск, и в Дебальцево, и в Алчевск (Стаханова, Первомайска) есть другие пути сообщения, даже лучше, чем "перерезанная" дорога", – объяснил полковник.

Во-вторых, эксперт отметил, что версия о том, что мост обрушили для перекрытия железной дороги, несостоятельна, так как на расчистку ж/д-пути "много времени и усилий не требуется".

"Нам (украинской армии – Авт.) во время освобождения Донбасса, наоборот, этот мост принес бы большую пользу (в наступлении важны все мосты и путепроводы – Авт.). Кроме того, это – наша страна и наши объекты инфраструктуры, и хотя они пока что оккупированы российскими боевиками, но их нужно освободить, а не уничтожить. Поэтому взрывать мост нам не было никакого смысла", – отметил Волошин.

При этом подрыв моста на руку боевикам, заявил эксперт – по его словам, от отсутствия моста больше будут страдать местные жители и гражданские, а "военной технике вполне хватит и грунтовой дороги, которая проходит рядом".