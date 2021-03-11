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Подрыв военных на Донбассе: в воинской части знали о минах на дороге

11 марта, 00:48

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

ГБР обнародовало первые результаты расследования

Следователями Государственного бюро расследований сообщили о подозрении экс-начальнику инженерной службы воинской части в рамках расследования гибели 14 февраля 2021 года трех военнослужащих на территории проведения Операции Объединенных сил на Донбассе.

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Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

"С учетом полученных доказательств уже сообщено первое подозрение, расследование всех обстоятельств происшествия продолжается", - рассказал директора ГБР Алексей Сухачев.

По данным предварительного расследования, 27-летний руководитель инженерной службы воинской части достоверно знал о наличии неучтенных взрывоопасных предметов на асфальтированной дороге на территории ответственности воинской части вблизи Новолуганского Донецкой области. При этом он не принял надлежащих мер для обозначения их местонахождения заметными знаками опасности, ограждения, охраны или разминирования опасного участка.

Подозреваемый после трагедии был уволен. Ему предъявлено подозрение в небрежном отношении военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода (ч. 3 ст. 425 УК Украины).

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Решается вопрос об избрании меры пресечения, в случае доказательства вины ему грозит лишение свободы на срок до 7 лет.

Напомним, утром 14 февраля 2021 года, при переходе группы военных для несения службы к другой позиции мимо неогражденных и необозначенных противотанковых мин произошел взрыв. В результате минно-взрывной травмы трое военнослужащих-десантников погибли на месте.

Мы также сообщали, что 27 февраля в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе на мине подорвался еще один боец – его доставили в лечебное учреждение.

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