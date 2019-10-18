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Подрывали мосты в Мариуполе: двух боевиков приговорили к заключению

18 октября, 14:14

В апреле 2014 года мужчины примкнули к боевикам

Донецкий апелляционный суд приговорил к 8-8,5 годам тюрьмы двух боевиков так называемой "Донецкой народной республики" за террористические акты в Мариуполе в Донецкой области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Донецкой области.

Суд оставил в силе приговор Ильичевского районного суда Мариуполя, который приговорил 36-летнего боевика к 8 годам тюрьмы, 38-летнего – к 8 годам и 6 месяцам.

Согласно сообщению правоохранителей, обвиняемые в апреле 2014 года вступили в роту Б2 "Казацкого союза войска Донского". С мая по декабрь в составе террористической группы подрывали железнодорожные мосты и другие объекты инфраструктуры в Мариуполе.

"Сторона защиты не согласилась с приговором и подала апелляционную жалобу, в удовлетворении которой сейчас отказано", – говорится в сообщении.

Приговор суда уже вступил в силу.

Напомним, на Донбассе задержали диверсанта, который в 2014 году взорвал стратегический мост через реку Северский Донец, между Северодонецком и Лисичанском.

Кроме этого, в центре Херсона в ночь на 4 октября прогремел взрыв в здании общежития. Жильцом одной из комнат оказался советник областного руководителя Богдан Ковалев – именно под его окнами неизвестные заложили взрывчатку. По словам Ковалева, он три дня находился в командировке и вернулся около полуночи, а уже около трех часов ночи услышал громкий звук и на него посыпалось стекло из окна.

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