Подрывы, фейковые видео и обвинения ВСУ: мы собрали все провокации РФ за последние дни

Провокации на временно оккупированных территориях могут стать поводом для вторжения в Украину

Российские пропагандисты распространяют фейковую информацию / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские наемники попадаются на лжи об Украине и наших защитниках. Оккупанты продолжают распространять фейки в Сети, однако им быстро находят опровержение.

Сайт "Сегодня" собрал все фейки России перед началом обострения на Донбассе и после.

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"Заминированное" авто

Боевики так называемой "ЛНР" заявили, что якобы украинские диверсанты оставили более 200 кг тротила на маршруте эвакуации местных жителей в РФ. Однако их фейк быстро раскрыли в Сети. В частности, ложь заметил Telegram-канал Ateo.

Боевики показали видео, где на автомобильной трассе Луганск – Изварино саперы якобы обезвредили машину, в которой было 200 килограммов тротила.

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Скриншот из видео, опубликованного боевиками

Однако авторы фейка просчитались: метаданные видеоролика свидетельствуют, что он был создан 12 июня 2019 года, то есть еще 2,5 года назад.

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Данные об этом видео

Группа "украинских диверсантов"

Боевики сняли, как якобы обезвредили "группу украинских диверсантов", однако вскоре опубликовали фото с таким же домом на фоне. Об этом пишет Stopfake.

На первом видео оккупанты рассказывали, как "поймали и обезвредили" украинскую ДРГ, которая якобы планировала совершить взрывы на объектах инфраструктуры.

Фото: Stopfake

Параллельно в Telegram-каналах так называемой "ДНР" появились видео с поврежденными домами жителей Донецка якобы в результате обстрелов со стороны ВСУ. Как оказалось, на обоих видео был один и тот же дом.

Фото: Stopfake

Если сравнить две записи, можно заметить такие сходства:

фасад домов идентичен (на обоих видео видим на доме спутниковую тарелку);

газовая труба;

на обоих видео есть зеленое железное ограждение, дальше стоят железные фигурные ворота и забор "под камень".

Фото: Stopfake

Кроме того, из записи Telegram-канала WarGonzo видно, как боевики стреляют в направлении дома, которое в другом видео, по утверждению пропагандистов, пострадало от выстрелов ВСУ.

Фото: Stopfake

При этом на записи "спецоперации" отчетливо видно и слышно, как отдается приказ на выстрел из РПГ по зданию.

Фото: Stopfake

Обвинение ВСУ в обстрелах на Донбассе

Российские оккупанты снова распространили информацию о том, что Донбасс якобы обстреливают военные ВСУ. Однако на самом деле все это очередной фейк. В частности, боевики написали, что украинские военные якобы с полуночи 20 февраля 17 раз обстреляли территорию "ДНР", в том числе и окраины Донецка.

Однако офицер ВСУ Анатолий Штефан сообщил, что украинские военные соблюдают Минские договоренности и нормы международного гуманитарного права, не планируют наступательных операций или обстрелов мирных жителей.

Обстрел школ на Донбассе

"Мэр" Донецка Алексей Кулемзин опубликовал фото школ города поврежденных, как он утверждает, в результате обстрелов ВСУ.

По его словам, серьезно пострадали здания школы №105 в Петровском районе и школы №56 в Киевском районе.

На снимках, которые опубликовал Кулемзин, видны разбитые окна, поврежденные стены и потолки кабинетов и коридоров.

"Не всегда есть возможность комментировать каждый фейк, авторами которого являются оккупанты",- кратко ответили нам в пресс-службе ООС.

В свою очередь, местные жители нам сообщили, что хоть фото и опубликовал "мэр" Донецка, но велика вероятность, что школы пострадали от орудий боевиков.

"Такое ведь не раз уже происходило. Школы находятся фактически на поле боя",- рассказали сайту "Сегодня" дончане.

Видео об "эвакуации" еще до обострения

Видеообращения главарей боевиков Дениса Пушилина и Леонида Пасечника относительно экстренной эвакуации населения, обнародованные в пятницу, 18 февраля, были записаны 16 февраля еще до обострения. Активист Сергей Стерненко рассказал о лжи главаря "ДНР" относительно эвакуации в своем Telegram.

Предыдущее видео с главарем оккупированной Луганщины Леонидом Пасечником, по словам активиста, размещалось в папке под названием "Бросок мангуста".

"В свое время США проводили операцию с похожим названием "Мангуст". Целью было создание повода для атаки коммунистической Кубы и свержения правительства Фиделя Кастро", – замечает Стерненко.

Впрочем, это похоже на информацию, которую ранее озвучивала разведка США. Речь идет о российской провокации с конечной целью поставить в Украине оккупационное марионеточное правительство.

Взрыв авто в Донецке

Вечером 18 февраля в центре Донецка прогремел мощный взрыв. В Сети писали, что это случилось в нескольких десятках метров от здания "правительства ДНР".

Вскоре стало известно, что взорванный у донецкой администрации автомобиль – УАЗик защитной окраски. На авто с такими номерами обычно передвигался начальник "народной милиции" так называемой "ДНР", генерал-майор Денис Синенков.

Номера на автомобиле, который взорвался во временно оккупированном Донецке, ранее стояли на более современной машине. Вероятно, боевики не хотели портить настоящее авто так называемой "народной милиции ДНР" Дениса Синенкова ради очередной провокации. Об этом написала бывшая советник министра обороны Украины Татьяна Попова в Facebook.

Попова уточнила, что автомобильные номера ДК0101 на старом УАЗе ранее стояли на его более новой версии – УАЗ "Патриот".

"Видимо, жалко стало, решили принести в жертву что попроще", – написала она.

УАЗ "Патриот". Фото Татьяны Поповой

Провокация с обстрелами по своим позициям

Российско-оккупационные войска на Донбассе совершили очередную провокацию – открыли огонь по собственным позициям в районе населенного пункта Пикузы. Об этом сообщила Оперативно-тактическая группировка "Восток".

19 февраля около 4:00 утра начался обстрел позиций украинских защитников в районе населенного пункта Водяное с направления населенного пункта Заиченко. По данным разведки, одновременно с этим были зафиксированы разрывы в районе населенного пункта Пикузы.

Как отметили в группировке "Восток", это свидетельствует о том, что оккупационные силы пытаются выдать обстрел своих позиций за ответный огонь наших военных.

"Такими действиями захватчики в очередной раз продемонстрировали свое циничное и безразличное отношение к жизни и здоровью мирных жителей. Следует отметить, что противник продолжает свои пропагандистские методы ведения информационной войны с целью обвинения Вооруженных сил Украины в обстрелах гражданского населения, скрывая этим свои коварные действия", – добавили военные.

Огонь по Луганску

Боевики ударили из тяжелого вооружения по Луганску. Очередную провокацию российские наемники совершили около 21:00 20 февраля с целью обвинения украинских военных.

Агрессор открыл огонь из тяжелого вооружения из района населенного пункта Лобачево в направлении Луганска.

При отсутствии каких-либо агрессивных действий со стороны украинских защитников, боевики сами подрывают объекты инфраструктуры на оккупированных территориях и совершают хаотические обстрелы населенных пунктов. Очевидно, что противник продолжает использовать свои пропагандистские методы ведения информационной войны с целью обвинения ВСУ и нагнетания ситуации.

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