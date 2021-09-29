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Подсадили на наркотики и унижали. Боевик "ЛНР" не выдержал издевательств российских кураторов

Светлана Москаленко Светлана Москаленко Выпускающий редактор Сегодня
29 сентября, 23:19
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Парень сдался украинской армии, с собой прихватил оружие оккупантов
Боевик "ЛНР" сдался украинским военным. Фото ООС
Боевик "ЛНР" сдался украинским военным. Фото ООС

Боевик так называемой "ЛНР" с автоматом вышел к украинским позициям и сдался военным ВСУ. Об этом сообщается на странице Операции объединенных сил в Facebook.

Накануне, 28 сентября, вечером на позиции одной из механизированных бригад из состава Объединенных сил заметили приближение человека.

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"Увидели, что в направлении наших позиций движется какое-то неизвестное лицо. Внимательно следя, мы максимально близко подпустили идущего. Через несколько минут поняли, что это военный с оружием. Когда он подошел вплотную к нашему наблюдателю – мы быстро обезоружили его и сразу же доложили своему командиру", – отмечают армейцы.

23-летний парень проходил "службу" в "6-м отдельном мотострелковом полку", базирующемся во временно оккупированной Кадиевке, в должности механика-водителя. Он присоединился к российско-оккупационным наемникам еще в 2016 году, как только достиг совершеннолетия. К этому его побудил родной отец, уже находившийся в рядах наемников.

"Там, в кругу пылких поклонников "русского мира", он впервые попробовал наркотики. Его угостили сослуживцы, и парень стал наркозависимым. По словам боевика, наркотики и алкоголь в его подразделении – вполне привычная вещь. А дисциплина как понятие – отсутствует вообще. Не выдержав издевательств и постоянного унижения как от российских кураторов, так и от своих сослуживцев, парень решил добровольно перейти на подконтрольную Украине территорию", – говорится в сообщении.

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Его не остановили даже страх быть расстрелянным другими боевиками и минные поля, которые пришлось пересечь. Если выяснится, что перебежчик не успел совершить тяжких преступлений против людей, то он может быть освобожден от ответственности, согласно ч. 6 ст. 260 Уголовного кодекса.

Новые правила обороны

Как мы сообщали, после смены командования в украинской армии решили укрепить оборону в зоне ООС. Украинским военным в зоне ООС на Донбассе разрешили открывать огонь в ответ на обстрелы пророссийских боевиков. На передовую возвращены контрснайперские группы ВСУ, а на аэродромах к выполнению боевых задач подготовили ударные беспилотники.

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Эксперты говорят, что сегодня нет опасности вторжения войск РФ на Донбасс. Однако не исключают, что атаки на ВСУ могут усилиться со стороны боевиков "Л/ДНР".

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