Подсадили на наркотики и унижали. Боевик "ЛНР" не выдержал издевательств российских кураторов

Парень сдался украинской армии, с собой прихватил оружие оккупантов

Боевик "ЛНР" сдался украинским военным. Фото ООС

Боевик так называемой "ЛНР" с автоматом вышел к украинским позициям и сдался военным ВСУ. Об этом сообщается на странице Операции объединенных сил в Facebook.

Накануне, 28 сентября, вечером на позиции одной из механизированных бригад из состава Объединенных сил заметили приближение человека.

Реклама

"Увидели, что в направлении наших позиций движется какое-то неизвестное лицо. Внимательно следя, мы максимально близко подпустили идущего. Через несколько минут поняли, что это военный с оружием. Когда он подошел вплотную к нашему наблюдателю – мы быстро обезоружили его и сразу же доложили своему командиру", – отмечают армейцы.

23-летний парень проходил "службу" в "6-м отдельном мотострелковом полку", базирующемся во временно оккупированной Кадиевке, в должности механика-водителя. Он присоединился к российско-оккупационным наемникам еще в 2016 году, как только достиг совершеннолетия. К этому его побудил родной отец, уже находившийся в рядах наемников.

"Там, в кругу пылких поклонников "русского мира", он впервые попробовал наркотики. Его угостили сослуживцы, и парень стал наркозависимым. По словам боевика, наркотики и алкоголь в его подразделении – вполне привычная вещь. А дисциплина как понятие – отсутствует вообще. Не выдержав издевательств и постоянного унижения как от российских кураторов, так и от своих сослуживцев, парень решил добровольно перейти на подконтрольную Украине территорию", – говорится в сообщении.

Реклама

Его не остановили даже страх быть расстрелянным другими боевиками и минные поля, которые пришлось пересечь. Если выяснится, что перебежчик не успел совершить тяжких преступлений против людей, то он может быть освобожден от ответственности, согласно ч. 6 ст. 260 Уголовного кодекса.

Новые правила обороны

Как мы сообщали, после смены командования в украинской армии решили укрепить оборону в зоне ООС. Украинским военным в зоне ООС на Донбассе разрешили открывать огонь в ответ на обстрелы пророссийских боевиков. На передовую возвращены контрснайперские группы ВСУ, а на аэродромах к выполнению боевых задач подготовили ударные беспилотники.

Реклама

Эксперты говорят, что сегодня нет опасности вторжения войск РФ на Донбасс. Однако не исключают, что атаки на ВСУ могут усилиться со стороны боевиков "Л/ДНР".