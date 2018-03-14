"Подвиг добробатов": Аваков рассказал, сколько добровольцев погибло на Донбассе

Сегодня, 13:17

По словам министра, Украина благодарна бойцам добровольческих батальонов за их подвиг

Арсен Аваков. Фото: архив
Арсен Аваков. Фото: архив

За время проведения АТО на территории Донбассе погибли 232 добровольца. Об этом в Twitter сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Добро, соединенное с Волей! Каждому бойцу Добробатов – благодарность Украины за подвиг! Во время проведения АТО погибли 232 добровольца, еще 799 получили ранения. Подвиг наших ребят всегда с нами!", – написал он.

Как известно, 14 марта в Украине отмечается День украинского добровольца.

Ранее вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко заявила, что с начала военных действий на Донбассе погибло 2 тысячи 378 украинских военнослужащих.

Как известно, в ООН сообщили, что в период с апреля 2014 года до августа 2017 года на Донбассе из-за военных действий погибли более десяти тысяч человек, еще более 24 тысяч получили ранения.

"Всего с 14 апреля 2014 года по 15 августа 2017 года УВКПЧ зафиксировало 34 766 жертв, связанных с конфликтом, среди гражданского населения, украинских военных и членов вооруженных групп. Это количество включает 10 225 погибших и 24 541 раненого", – говорится в отчете.

Отметим, на Донбассе боевики фактически сразу же сорвали объявленное перемирие. 
Донбасс, Аваков, добровольцы

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"Сегодня"

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