Погиб от пули снайпера: в ВСУ уточнили гибель солдата одесской мехбригады

По уточненной информации, смерть военнослужащего была боевой

Военнослужащий 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ Виктор Кандалюк был застрелен снайпером российско-оккупационных войск, уточнили Думской в штабе соединения.

Ранее сообщалось, что у 34-летнего жителя Южного Одесской области случился сердечный приступ, когда он находился на наблюдательном пункте.

По уточненной информации, смерть военнослужащего была боевой.

"Как показало вскрытие, пуля калибра 7,62 попала под мышку, поразила легкое, и сердце не выдержало болевого шока, Вчера, когда тело только вытащили с наблюдательного пункта, входное отверстие сразу не заметили", - рассказал офицер бригады полковник Олег Сидоренко.

Виктор Кандалюк - первый житель Южного, погибший на фронте на Донбассе.