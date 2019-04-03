Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,97
30,21
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Донбасса

Погибла боец ВСУ и волонтер Яна Червона: появилось фото взорванного блиндажа

Сегодня, 10:33

У Яны не было ни единого шанса выжить после точного попадания снаряда, отметил ее командир

Яна Червона
Яна Червона. Фото: Facebook
Погибла боец ВСУ и волонтер Яна Червона: появилось фото взорванного блиндажа //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/461/760/5ca4617605805.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/461/760/5ca4617605805.jpg Донбасс У Яны не было ни единого шанса выжить после точного попадания снаряда, отметил ее командир

На Донбассе погибла бывший волонтер и боец ВСУ Яна Червона после попадания боевиков крупнокалиберным снарядом прямо в блиндаж, где она и находилась. Командира ее батальона "Донбасс" Вячеслав Власенко с позывным "Филин" показал фото последствия обстрела.

"2-го апреля около 13:30 в районе н.п. Новозвановка – Попасная в результате вражеского обстрела наших позиций гаубицами 152-мм калибра со стороны российских террористических войск героически погибли двое бойцов Отдельного штурмового батальона "Донбасс-Украина": старший солдат Червона Яна Михайловна (позывной "Ведьма"), младший сержант Милютин Александр Анатольевич (позывной "Деда")", – написал Власенко.

Читайте также

Также он показал фото разрушенного блиндажа, в котором погибли бойцы после попадания снаряда.

"В этом аду выжить у Яны Червоной не было ни единого шанса", – добавил "Филин".

Яна Червоная была родом из Харькова, в 2013-2014 годах принимала активное участие в харьковском Евромайдане. Когда начались боевые действия на Донбассе, присоединилась к волонтерскому движению. Служить в ВСУ Яна пришла в 2016 году, после двух лет волонтерства.

Отметим, как сообщал штаб Объединенных сил, 2 апреля на фронте было "жарко". Боевики на Донбассе 15 раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, при этом 14 раз применили запрещенное "Минском" вооружение, израсходовав 103 боеприпаса калибров 152, 120 и 82 мм. Но и наши воины не остались в долгу. В результате боев ВСУ потеряли четыре человека, боевики – 11.


В тоже время офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" дал понять, что украинские воины не зря стоят на передовой. Он рассказал, что потери боевиков за март составили 165 убитыми и раненными. На поле боя ликвидированы 56 оккупантов, ранены – еще 85.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег Донбасс, ВСУ, волонтер, боец , потери ВСУ, блиндаж

Вы сейчас просматриваете новость " Погибла боец ВСУ и волонтер Яна Червона: появилось фото взорванного блиндажа". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Накрыли плотным огнем и уничтожили позиции боевиков: видео мощного удара ВСУ

Сегодня, 10:03

Враг обострил ситуацию на фронте, но получил жесткую "ответку" от украинских воинов

Россия развертывает на Донбассе военное спецоборудование: в разведке сообщили детали

Сегодня, 05:17

Армия РФ испытывает новую технику на востоке Украины перед принятием на вооружение

ВСУ создали новую полосу безопасности в районе Донецка

Вчера, 22:54

Эта небольшая промзона в 2014-2015 годах была базой чеченских наемников

Воевал с начала войны: на Донбассе умер боец 93-й бригады

Вчера, 09:59

Защитник Украины скончался во сне в день своего 24-летия прямо на позиции вблизи Донецкого аэропорта

Сын Игоря Бужинского найден мертвым во дворе дома

«Ну что, Галя, твое задание я выполнил. МХАТ я развалил»

Самбурская: «Мать ничего не делала, когда отец избивал меня»

Ирина Дмитракова: «Я скрыла свою беременность от Абдулова»

Трагедии в жизни Юлии Началовой

Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали

Насыпи обрушились: с Крымским мостом произошло новое ЧП

Раскрыта тайна непобедимых норвежских лыжников

Голливудские звезды, которые знают русский язык

Гвоздикова: По диете Аллы Ларионовой худели многие актрисы
Загрузка...

Апрель — синоптикам не верь: прогноз погоды на весь месяц

Сегодня, 07:38

Ожидаем прохладную первую половину, теплую вторую, дожди будут, но меньше нормы

Пеня, суды, отключения: должников по коммунальным платежам ожидают более суровые наказания

Вчера, 07:29

Новое законодательство в сфере энергорынка и жилищно-коммунальных услуг меняет отношения потребителей и поставщиков услуг

Что ждет украинцев в апреле: надбавки для многодетных и пенсионеров, а также проблемы для тех, кто не подписал декларацию с врачом

1 апреля, 07:38

Дадут денег многодетным, а тем, кто не выбрал врача, придется раскошелиться на анализы

Поменять оператора, но оставить за собой номер: как будет работать новшество мобильной связи

1 апреля, 07:19

Услуга будет бесплатной, но номер нужно верифицировать по владельцу

Сергей Жигунов: После измены стал бережнее относиться к жене

Зеленский признался, какую цену заплатил за политику

Дочь Ван Дамма переплюнула отца