Погибла боец ВСУ и волонтер Яна Червона: появилось фото взорванного блиндажа
У Яны не было ни единого шанса выжить после точного попадания снаряда, отметил ее командир
На Донбассе погибла бывший волонтер и боец ВСУ Яна Червона после попадания боевиков крупнокалиберным снарядом прямо в блиндаж, где она и находилась. Командира ее батальона "Донбасс" Вячеслав Власенко с позывным "Филин" показал фото последствия обстрела.
"2-го апреля около 13:30 в районе н.п. Новозвановка – Попасная в результате вражеского обстрела наших позиций гаубицами 152-мм калибра со стороны российских террористических войск героически погибли двое бойцов Отдельного штурмового батальона "Донбасс-Украина": старший солдат Червона Яна Михайловна (позывной "Ведьма"), младший сержант Милютин Александр Анатольевич (позывной "Деда")", – написал Власенко.
Также он показал фото разрушенного блиндажа, в котором погибли бойцы после попадания снаряда.
"В этом аду выжить у Яны Червоной не было ни единого шанса", – добавил "Филин".
Яна Червоная была родом из Харькова, в 2013-2014 годах принимала активное участие в харьковском Евромайдане. Когда начались боевые действия на Донбассе, присоединилась к волонтерскому движению. Служить в ВСУ Яна пришла в 2016 году, после двух лет волонтерства.
Отметим, как сообщал штаб Объединенных сил, 2 апреля на фронте было "жарко". Боевики на Донбассе 15 раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, при этом 14 раз применили запрещенное "Минском" вооружение, израсходовав 103 боеприпаса калибров 152, 120 и 82 мм. Но и наши воины не остались в долгу. В результате боев ВСУ потеряли четыре человека, боевики – 11.
В тоже время офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" дал понять, что украинские воины не зря стоят на передовой. Он рассказал, что потери боевиков за март составили 165 убитыми и раненными. На поле боя ликвидированы 56 оккупантов, ранены – еще 85.
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