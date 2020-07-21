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Погибший на Донбассе украинский боец получил смертельное ранение в голову

21 июля, 03:50

Елена Вус Елена Вус

Василий Кравченко погиб при исполнении служебных обязанностей

20 июля на Донбассе российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли украинских защитников в Донецкой области. Военнослужащий Вооруженных сил Украины Василий Кравченко получил пулевое ранение, несовместимое с жизнью.

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Об этом сообщает издание Є, ссылаясь на Изяславский районный военный комиссариат.

"20 июля, около 12 часов в зоне Операции объединенных сил погиб 26-летний военный из Изяслава Василий Кравченко. Он был старшим стрелком десантно-штурмового взвода десантно-штурмовой роты воинской части А1257", – сообщили в комиссариате.

Он родом из Хмельницкой области, ушел на фронт в феврале 2018 года. В апреле этого года женился. В Изяславе у бойца остались отец и мать.

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Между тем, украинская сторона не оставляет без ответа гибель украинских бойцов на Донбассе. Так, по подтвержденным данным разведки, за минувшую неделю – с 13 по 19 июля потери российских оккупационных войск на Донбассе составили: умершими – 11 человек; ранеными, травмированными и выведенными из строя – 14 человек. Кроме того, за прошедшую неделю украинскими воинами уничтожен вражеский квадрокоптер.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно ВСУ снесли позицию боевиков, враг понес большие потери. Украинским разведчикам удалось вычислить позиции оккупантов, в том числе благодаря одному из главарей боевиков, и нанесли несколько точных ударов.

О том, что происходит на передовой, смотрите в видеосюжете:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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