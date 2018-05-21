Пограничники нашли российскую мину в районе проведения ООС

Сотрудники оперативных подразделений Донецко-Луганского регионального управления Госпогранслужбы, которые действуют в составе Объединенных сил, на автодороге "Мариуполь-Сартана" обнаружили взрывное устройство российского производства, сообщили в пресс-службе ГПСУ.

"В укромном месте была обнаружена мина – предварительно, МОН-50.... Учитывая местонахождение мины, можно предположить, что ее могли планировать использовать против украинских военнослужащих или гражданского населения", – говорится в сообщении пограничников.

В погранведомстве напомнили, что МОН-50 – противопехотная мина российского производства, предназначенная для уничтожения живой силы противника поражающими элементами с эффективной дальностью до 50 метров.

Фото: пресс-служба ГПСУ

Согласно сообщению, для обезвреживания мины на место были вызваны бойцы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, за прошлые сутки, 20 мая, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой. Интенсивные боевые действия продолжались на Светлодарском, Горловском, Донецком и Мариупольском направлениях. Боевики и российские военные на Донбассе 55 раз нарушали режим прекращения огня, из них 19 раз применяли запрещенное Минскими договоренностями оружие, а подразделения Объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ противнику.