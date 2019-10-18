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Пограничники отчитались о задержках на линии разграничения на Донбассе

18 октября, 09:56

В настоящее время все КПВВ работают в штатном режиме

Фото: Сегодня

Фото: Сегодня

Утром в пятницу, 18 октября, на контрольных пунктах въезда-выезда в районе проведения операции Объединенных сил в очередях находились 240 автомобилей. Об этом cообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

"В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил, сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" – 20/70; "Марьинка" – 10/70; "Новотроицкое" – 20/30; "Гнутово" – 10/10", – говорится в сообщении.

Кроме того пограничники сообщили, что за прошедшие сутки через КПВВ "Новотроицкое" на выезд на временно оккупированные территории Украины проследовали 2 грузовых автомобиля с гуманитарным грузом от "Детского Фонда ООН" (ЮНИСЕФ). Грузовики перевозили для жителей Донецкой области гигиенические наборы и электронные датчики температуры общим весом более 14 тонн.

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В пресс-службе отмечают, что за прошедшие сутки общий пассажиро-транспортный поток оставался динамичным и увеличился по сравнению с предыдущим днем. В общем вчера через КПВВ последовало 45,3 тысячи человек и 5 тысяч транспортных средств. В настоящее время все КПВВ работают в штатном режиме.

Как сообщали новости "Сегодня", также этим же указом Зеленский поручил принять меры для обеспечения ремонта моста в Станице Луганской до 27 ноября. Кроме того, он позаботился, чтобы рабочим была обеспечена безопасность.

Напомним, КПВВ на Донбассе перешли на осенний режим, в связи с этим время для пересечения сократилось. Осенью пограничники пропускают граждан через КПВВ с 07:00 до 18:30.

Отметим, у пункта пропуска в Станице Луганской строят автобусную остановку. Накануне строители завершили возведение временного перехода в обход – он будет работать до тех пор, пока не реконструируют основной. Подробнее в сюжете:

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Донбасс очередь автомобили КПВВ

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